VOX Ce cred cetățenii despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia?

Pe 22 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că, canalele de comunicare oficială Interpol din Atena, Grecia, au informat că au fost reținuți doi cetățeni moldoveni. Unul dintre ei este Vladimir Plahotniuc. Conform surselor ZdG, cel de-al doilea moldovean reținut în Atena este fostul deputat democrat Constantin Țuțu, iar cei doi erau în tranzit prin Grecia și ar fi călătorit cu identități false. ZdG a mers în stradă și a întrebat chișinăuienii ce cred despre reținerea oligarhului Vladimir Plahotniuc și ce cred că va urma?

Ce cred cetățenii despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia?

Andrei, lucrător în sectorul bancar

Despre reținerea lui Plahotniuc am citit la știri și am o părere pozitivă. În continuare mi-aș dori mult să fie adus acasă, în R. Moldova, iar toate fondurile lui să fie întoarse în bugetul de stat.

Maria, psihologă

Despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc am o părere foarte bună. Acum sper ca el să-și facă anii de pedeapsă. Dar însăși faptul că a fost reținut mă bucură. Am citit știrile, înțeleg că urmează un proces îndelungat, dar sper să fie adus în R. Moldova și cel puțin să aibă în închisoare anii pe care-i merită. Dar asta vom vedea pe parcurs, încă nu știm. Știu că au fost reținuți ambii, adică și Constantin Țuțu. Chiar am văzut și glume pe net, despre faptul că acest moment ar fi fost prevăzut în desenul animat The Simsons. Mi s-au părut haioase.

Silvia, lucrător medical

Faptul că a fost reținut chiar e o noutate. De mult timp conducerea țării anunță că au luat măsuri, dar până la urmă nimic. Sperăm ca adevărul să iasă la iveală. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Sperăm să fie adus în R. Moldova, apoi să fie judecat, să fie luate măsurile necesare. Aștept să văd dacă asta chiar este adevărat.

Marcel, lucrător în sistemul bancar

Sper ca reținerea lui Plahotniuc să se sfârșească pozitiv, iar el să fie pedepsit conform legii. Cred că va urma un spectacol mare. Nu știm cât de dureros va fi, însă timpul le arată pe toate.