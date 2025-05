VIDEO Un „contract-catastrofă”. Cronologia și culisele unui litigiu de 66 de milioane de euro, cu acuzații între actuala și fostele administrații ale primăriei Chișinău

Compania „Epamedia”, care gestionează 300 de stații de așteptare în municipiul Chișinău, cere despăgubiri de 66 de milioane de euro de la Primăria municipiului Chișinău într-un proces de arbitraj internațional. Firma invocă nerespectarea de către administrația locală a clauzelor unui contract de parteneriat public-privat din 2007, în condițiile în care nici ea nu a respectat pe deplin angajamentele asumate în contract, potrivit administrațiilor actuale și anterioare ale Chișinăului. Atât primăria, cât și agentul economic, resping o serie de acuzații precum că ar fi ajuns la „înțelegeri” pentru a delapida bugetul municipal și spun că sunt gata să rezolve problema la masa de negocieri.

Ziarul de Gardă vă prezintă cronologia implementării unui „contract-catastrofă”, așa cum l-au numit atât Ion Ceban, cât și Dorin Chirtoacă, acțiunile și inacțiunile administrațiilor capitalei care au adus Chișinăul în fața riscului de a pierde circa 1,2 miliarde de lei.

„Primăria Chișinău riscă să piardă 66 de milioane euro”, titra presa de la Chișinău la mijlocul lunii aprilie 2025, cu referire la un contract ce datează din ianuarie 2007, semnat între Primăria municipiului Chișinău și „Epamedia” SRL. Subiectul a iscat discuții ample în spațiul public.

Comunicatul primăriei: vag despre acțiuni, ferm despre „nici o implicare” a lui Ion Ceban

La o zi după lansarea discuțiilor despre cele 66 de milioane de lei pe care „Epamedia” SRL le pretinde de la Primăria Chișinău, municipalitatea a venit cu un comunicat acuzator în adresa altor actori implicați în procesele administrative de-a lungul anilor, care îl scutește pe actualul edil de vreo implicare. Comunicatul nu oferă detalii despre situația în care „Epamedia” SRL a ajuns să solicite 66 de milioane de lei drept pagubă, dar în el se spune că primăria nu recunoaște această sumă.

„[…] Primăria, pentru greșelile administrației anterioare, a fost deposedată de milioane de lei din bugetul municipal. […] Primăria nu recunoaște cifra de 66 de mln. de euro, este o cifra pretinsă de către partenerul privat al acestui contract, unde au luat în calcul venitul brut ratat fără luarea în considerare a cheltuielilor lor operaționale pentru perioada din 2007 încoace. […] Acest subiect este foarte politizat de către consilieri, cu învinuiri personale către Primarul General, Ion Ceban, care nu are nici o implicare în acest subiect, când, de fapt, există un contract de parteneriat public-privat semnat în 2007 și obiectul contractului au fost pretinse ca fiind neexecutate în perioada 2007-2020”, se arată în comunicat.

Un contract păgubos pentru municipalitate?

Contractul de parteneriat public-privat a fost semnat de Primăria municipiului Chișinău și „Epamedia” SRL în ianuarie 2007.

Potrivit prevederilor contractuale, „Epamedia” SRL se obliga să construiască 300 de stații de așteptare a transportului public și să le mențină „în stare de exploatare” pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului. În schimb, municipalitatea se obliga să-i ofere agentului economic, cu titlu gratuit, „următorul număr de locații în vederea amplasării de suporturi publicitare pe domeniul public local pe întreaga durată a contractului: 1580 de panouri, 600 city lighturi, city lighturi în toate stațiile destinate transportului public în municipiul Chișinău (cu drept exclusiv), casete publicitare amplasate pe stâlpii din Chișinău, cinci chioșcuri informaționale, alte suporturi publicitare”.

La acea vreme, Ziarul de Gardă scria că, „potrivit specialiștilor, în actualele condiții, contractul prejudiciază bugetul municipiului Chișinău cu câteva zeci de milioane de lei, deoarece nu prevede vreun preț pentru concesiile acordate.”

Potrivit prevederilor contractuale, valabilitatea actului semnat în 2007 era de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire automată cu încă cinci ani, dacă niciuna dintre părți nu anunța intenția de a-l înceta cu cel puțin 12 luni înainte de expirarea lui. În contract s-a mai stabilit că orice litigiu urma să fie soluționat în arbitraj internațional, mai exact, la Centrul de arbitraj de la Viena, nu în instanțele naționale. Contractul putea fi reziliat dacă una dintre părți nu-și îndeplinea responsabilitățile, obligația esențială a companiei fiind construcția și întreținerea în stare de exploatare a stațiilor, iar cea a primăriei – „autorizarea de instalare și funcționare pe o perioadă de cel puțin 10 ani a parcului publicitar”.

Contractul nu a fost reziliat în 2017, când s-au împlinit 10 ani, fiind prelungit automat cu 5 ani, până în 2022, perioadă în care la cârma municipalității s-au succedat mai multe conduceri.

Conducerile anterioare, despre contract: „«Epamedia» nu a creat probleme când eu eram la primărie”

L-am telefonat pe Vasile Ursu, cel care a semnat contractul, în calitate de primar general interimar. El a refuzat să discute cu noi, argumentând că nu vrea „să tulbure apele”.

V. Ursu: Prea mult timp a trecut, nu vreau să tulbur apa. Mă scuzați, dar nu vreau să discut, eu deja am uitat ce-a fost atunci.

ZdG: Dar repercusiunile sunt resimțite acum.

V. Ursu: Hai, la revedere!

În iunie 2007, Dorin Chirtoacă preia fotoliul de primar al Chișinăului și „moștenește acest contract-catastrofă” de la comuniști, după cum a declarat el pentru ZdG. Potrivit fostului primar, „comuniștii au făcut lobby” pentru semnarea actului prin care „s-a vrut, de fapt, sufocarea celorlalți agenți economici, distrugerea jocului concurențial și monopolizarea publicității în Chișinău”. Chirtoacă recunoaște că a refuzat să îndeplinească o clauză contractuală, întrucât o considera „abuzivă”, dar că firma nu ar fi avut pretenții. El s-a referit la prevederea legată de acordarea a 1580 de spații publicitare pentru „Epamedia”.



D. Chirtoacă: Întrucât, cu mine, evident, nu era posibil ca această companie să devină monopolistă pe piața publicitară, n-au cerut aceste peste 1500 de panouri și au acceptat rolul de a juca în concurență cu toți ceilalți. Deci, „Epamedia” nu a creat probleme când eu eram la primărie.

ZdG: Ați spus că „Epamedia” nu a cerut niciodată acele 1580 de spații de publicitate. Totuși, în contract scria acest aspect și eu vreau să știu dacă ați avut vreo corespondență oficială, vreo anexă la contract care să reglementeze acest aspect, pentru că totuși prevederile contractuale valorează mai mult decât o înțelegere verbală.

D. Chirtoacă: Eu nu mai țin minte, vă dați seama, sunt 15 ani sau mai mult, 20 de ani degrabă. Asta înseamnă că trebuie ridicată arhiva.

În 2021, și șeful Direcției juridice a primăriei Chișinău, Valeriu Bogdan, spunea că „Epamedia” ar fi renunțat la clauza din contract referitoare la oferirea spațiilor publicitare în afara stațiilor. El a declarat într-o ședință a Consiliului municipal Chișinău că „Epamedia” nu a respectat pe deplin clauzele contractuale în perioada 2007-2020, întrucât, deși a construit cele 300 de stații, nu le-a îngrijit și multe s-au deteriorat. Totodată, el a spus că, în 2020, compania a construit din nou 120 de stații delăsate și urma să mai construiască alte 150 în 2021. „Aceste stații sunt construite și ei și-au asumat că nu vor pretinde la acele locuri (pentru panouri publicitare, n.r.).”

În cadrul aceleiași ședințe a CMC din aprilie 2021, consiliera Aliona Mandatii, din partea Platformei DA, a propus elaborarea și adoptarea unui acord adițional acordului din 2002, prin care „Epamedia” să confirme oficial că renunță la cerința privind spațiile publicitare pe panouri, pentru a evita un eventual litigiu. „Asta ne va asigura pe noi de pierderea unei sume enorme în judecată.”

Un asemenea acord adițional însă nu a mai ajuns să fie votat.

Declarațiile schimbătoare ale lui Ion Ceban despre contractul cu „Epamedia”

În noiembrie 2019, Ion Ceban preia fotoliul de primar și, în același timp, obligația de a îndeplini prevederile unui contract semnat în 2007, dar încă valabil.

În mai 2020, Ion Ceban declara că majoritatea stațiilor de așteptare sunt într-o stare dezastruoasă, „după ce jumătate din numărul total de 546 de stații din municipiu au fost acaparate printr-o schemă de agentul economic «Epamedia» SRL în anul 2007. Am cerut anterior inițierea procedurilor de reziliere a contractelor cu toți agenții economici care au construit pavilioane comerciale în locul stațiilor de așteptare”, scria Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.

În iunie 2020, Ion Ceban acuza „Epamedia” că „nu a făcut ceva până în prezent, stațiile fiind lăsate în voia sorții, într-o stare deplorabilă, iar contractul este până în anul 2022”.

În februarie 2021, poziția primarului nu mai era atât de tranșantă. El susținea atunci că, potrivit contractului, „Epamedia” administrează 300 de stații de așteptare și are dreptul să plaseze publicitate pe acestea. „Acest contract prevede că această companie are dreptul să plaseze reclame la aceste 300 de stații, alți agenți economici nu au un astfel de drept. Nu vorbim despre niciun lobby în această situație”, spunea atunci primarul, deși, cu un an înainte de asta, acuza compania că ar fi acaparat stațiile „printr-o schemă”.

Tot atunci, Ion Ceban susținea că 200 de stații din Chișinău care fuseseră reamenajate de „Epamedia” SRL „arată bine” și lansa ideea ca și celelalte stații de așteptare să fie date în gestiunea unor agenți economici, iar în schimb, aceștia să poată plasa acolo publicitate.

De ce NU a fost reziliat „contractul-catastrofă” în 2017?

Primul termen, de 10 ani, pentru care a fost întocmit contractul de parteneriat public-privat, a expirat în 2017, în timpul celui de-al treilea mandat de primar al lui Dorin Chirtoacă. El a declarat pentru ZdG că firma se afla în faliment și se aștepta ca aceasta să fie lichidată și stațiile să revină în proprietatea primăriei. Astfel, nu a fost reziliat contractul la expirarea termenului de 10 ani.

„Din an în an, activitatea lor mergea tot mai prost. La un moment dat, au intrat în faliment și au început să ne solicite chestiuni care țineau de împărțirea sarcinilor în ce privește gestionarea de zi cu zi. De exemplu, pentru că unele stații aflate în gestiunea lor trebuiau renovate, iar ei nu aveau bani, au fost restaurate din banii primăriei. Întrucât ei erau în faliment, se punea problema că la un moment dat se lichidează firma și în felul acesta toate stațiile ajung înapoi la primărie și nu se mai pune problema de prelungire a contractului. Atunci, în 2016-2017, nimeni nu mi-a adus la cunoștință că există clauza de notificare cu un an înainte, astfel încât să fie reziliat contractul”, a explicat Chirtoacă.

Este sau nu contractul în vigoare?

Dacă este sau nu în continuare valabil contractul și care este motivul pentru care stațiile au rămas în proprietatea „Epamedia”, nu au putut răspunde clar nici reprezentanții primăriei, nici ai companei. Ziarul de Gardă a consultat opinia unui jurist, care a dorit să-i păstrăm anonimatul. El a explicat că, potrivit prevederilor contractului, acesta putea fi prelungit o singură dată, cu cinci ani, și nu de mai multe ori.

Cu toate acestea, în 2021, reprezentanții Primăriei Chișinău vorbeau despre o eventuală prelungire a contractului și după 2022, când se încheia termenul de cinci ani pentru care fusese prelungit acesta.

„Dumnealor (reprezentanții „Epamedia”, n.r.) au afirmat că investițiile ar fi în jur de 50 de milioane de lei pentru a moderniza toate aceste stații. Dacă dumnealor investesc și noi vedem că sunt de bună credință, atunci eu nu văd o problemă de ce nu s-ar prelungi”, afirma pentru TV8 viceprimarul Ilie Ceban în 2020.

Și șeful Direcției juridice a primăriei, Valeriu Bogdan, pleda în 2021 pentru prelungirea automată a contractului și după anul 2022. „Atât timp cât un contract există, părțile își onorează obligațiile și părțile nu au pretenții una față de alta, în 2022, în asemenea circumstanțe, acest contract va fi considerat prelungit”, declara Bogdan la ședința CMC din aprilie 2021. El argumenta că pentru ca acest contract să poată fi reziliat în 2022, primăria urma să notifice „Epamedia” până în ianuarie 2021, ceea ce nu făcuse.

La finalizarea contractului, cele 300 de stații concesionate „Epamedia” SRL ar fi trebuit să revină în proprietatea municipalității, lucru care nu s-a întâmplat. Acestea sunt în continuare în proprietatea companiei, care plasează publicitate în aceste stații.

Potrivit administratorului „Moldpresa Grup” SRL, firma care deține „Epamedia”, Serghei Pușcuța, fost ministru al Finanțelor și fost șef al Fiscului, contractul a expirat în 2022 și nu a fost prelungit. Dar nici nu a fost reziliat printr-un document. Întrebat dacă mai este sau nu valabil, Pușcuța a spus că nu se poate pronunța. „Instanța se va pronunța pe cât este de valabil/nevalabil, se execută/nu se execută – e chestie de arbitraj.” Serghei Pușcuța a confirmat să stațiile sunt în posesia „Epamedia”: „Da, așa prevede contractul, dar, în prezent, ele au rămas la bilanțul contabil al „Epamedia”. Nu pot să comentez din ce motiv. Intrăm pe aria presupunerilor, cine și cum consideră.”

Serghei Pușcuță

Viceprimarul Chișinăului, Ilie Ceban, a declarat pentru ZdG că „este important că acest contract de parteneriat public-privat a fost semnat în 2007, pe o perioadă de 10 ani; ulterior – prelungit încă cu cinci ani; expirat, într-adevăr, în 2022.” Ilie Ceban a adăugat că „Epamedia” nu a întors stațiile în gestiunea primăriei, întrucât „noi nu vrem să escaladăm acest conflict”.

Ilie Ceban, în discuție cu ZdG

Ilie Ceban: Aceste 300 de stații încă nu au revenit în gestiunea primăriei, deoarece a fost inițiată acea tranzacție (de împăcare, din 2022, n.r.) și ea urma a fi parte a unor clarificări sau negocieri în cadrul acelei tranzacții.

ZdG: Dar atât timp cât nu a fost finalizată acea negociere și acea tranzacție de împăcare și nu s-a semnat niciun acord în acest sens, de ce totuși, la doi ani de atunci, acele stații de așteptare nu au revenit în gestiunea primăriei?

Ilie Ceban: Noi considerăm că atâta timp cât este posibilitatea unei tranzacții, tranzacția este în avantajul primăriei și nu invers – noi nu vrem să escaladăm acest conflict, să ajungă municipalitatea să răspundă.

În 2025, „Epamedia” continuă să beneficieze de unele prevederi ale contractului de PPP, care a expirat însă în 2022, conform clauzei de reziliere: plasează publicitate în cele 300 de stații construite de entitate și distribuie publicitatea socială a Primăriei municipiului Chișinău.

Totuși, una dintre clauze, pe care „Epamedia” a încălcat-o și în perioada valabilității contractului, și anume, să mențină stațiile „în stare de exploatare, continuă să nu fie respectată. ZdG a identificat, în special pe strada Muncești din capitală, mai multe stații în stare deplorabilă, care nu corespund clauzei ce prevede întreținerea lor.

Punctul de plecare al litigiului

La 22 aprilie 2025, consilierul municipal Victor Chironda a publicat o notă informativă a Direcției juridice a primăriei adresată consilierilor municipali, în care aceștia erau informați că „Epamedia” solicită de la primăria Chișinău despăgubiri de 66 de milioane de euro în arbitraj internațional. Din document reiese că firma a invocat la sfârșitul anului 2021 clauza din contract referitoare la oferirea celor 1580 de spații publicitare (în afara stațiilor de așteptare) și a acuzat Primăria Chișinău că nu și-a onorat angajamentele, adică nu le-a oferit. Atât primăria, cât și firma, au fost de acord că „Epamedia” și-ar fi respectat obligațiile și a construit cele 300 de stații, se mai arată în nota informativă.

Primăria a solicitat opinia juridică a Casei de Avocatură „Efrim, Roşca şi Asociaţii”, care a confirmat că anume primăria nu și-a respectat obligațiile stipulate în contract. De asemenea, în 2022 a fost întocmită o tranzacție de împăcare, dar aceasta nu s-a materializat.

În noiembrie 2024, primarul Ion Ceban a primit cererea prealabilă a companiei, prin care „Epamedia” a cerut despăgubiri de 66 de milioane de euro. Edilul formează un grup de lucru, care ajunge la concluzia că această problemă nu ține de competența primarului, ci de a consilierilor municipali. În martie 2025, primăria a primit notificarea de arbitraj din partea reprezentantului „Epamedia” și solicitarea ca autoritatea locală să desemneze un arbitru. Termenul limită a fost data de 22 aprilie 2025. Dar, pentru că până la acea dată nu a fost convocată ședința Consiliului municipal, primăria nu a desemnat un arbitru.

În nota informativă a Direcției juridice se subliniază necesitatea contractării serviciilor unui avocat și se solicită, „de urgență, implicarea factorilor de decizie în vederea soluționării disputelor create cu SRL «Epamedia», în interesele municipalității”.

„O escrocherie comună pentru a delapida fonduri din bugetul orașului pe căi judiciare”

Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, consideră că ar fi „un aranjament la mijloc”, deoarece pretențiile „Epamedia” au apărut după ce compania a fost preluată de Moldpresa Grup.

„Bilinkis, prin Moldpresa, cumpără o întreprindere («Epamedia» SRL n.r.) în faliment. Care-i sensul să cumperi o întreprindere în faliment? Ai prea mulți bani și îi arunci pe fereastră? Asta mă face să cred că este un aranjament la mijloc. Nu poate fi exclus faptul că ar putea fi o escrocherie comună pentru a delapida fonduri din bugetul orașului pe căi judiciare”, acuză Chirtoacă.

Alegații similare au formulat și consilierii PAS din cadrul CMC în cadrul unui briefing ținut alături de deputatul PAS, Lilian Carp, la 1 mai. Ei l-au acuzat pe primarul Ion Ceban de complicitate cu „Epamedia”, în scopul delapidării banilor municipali.

Solicitat de ZdG, Serghei Pușcuța, administratorul companiei „Moldpresa Grup”, proprietara „Epamedia”, a calificat aceste acuzații ca fiind „insinuări” și „presupuneri iresponsabile”.

„Mă împingeți la o zonă de declarații, de aprecieri, de emoții. Eu sunt mai mult o persoană tehnică, care vede contractul, cifrele, rezultatele. În ceea ce ține de insinuări, presupuneri, acesta e un domeniu politic, concurențial, eu nu știu. Dar mie îmi pare puțin iresponsabil. Dacă cineva consideră că s-a încălcat legea, trebuie urgent să depună cererea corespunzătoare la organul corespunzător, care să examineze și să dea aprecierea juridică. De aceea, eu categoric nu vreau să comentez. Cuvinte bune nu am pe limbă când aud așa aprecieri”, a declarat Pușcuța.

„Epamedia”, favorizată de primăria Chișinău?

În 2007, atunci când a fost semnat contractul de parteneriat public-privat cu Primăria Chișinău, compania „Epamedia” era în proprietatea unei firme înregistrate în Austria – EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH. În 2010, compania a depus cerere de intentare a procesului de insolvabilitate. Procedura de insolvabilitate a fost încetată în martie 2019 printr-o decizie de judecată. În document se menționează o datorie de 4,3 milioane de euro față de un cetățean al României, Costin Ciobanu. Datoria a fost transformată în cote-părți din capitalul social al „Epamedia” și Ciobanu a devenit proprietar al companiei, cu 98,97%. În vara anului 2020, această cotă a fost preluată de „Moldpresa Grup” SRL, deținută de Alexandr Bilinkis și Mihail Bux.

TV8 a scris în noiembrie 2020 că reprezentanții unor companii de publicitate acuzau primăria Chișinău de faptul că ar favoriza „Epamedia” prin elaborarea unui nou regulament privind publicitatea, ce stabilea scoaterea tuturor panourilor publicitare de pe străzile capitalei, în timp ce reclama rămânea în stațiile reparate de companie.

În 2022, consilierii PAS din cadrul CMC l-au acuzat pe Ion Ceban că ar permite instalarea, fără licitație, a 75 de gherete în stațiile de așteptare a transportului public din Chișinău, de către compania „Epamedia” SRL, achiziționată în 2020 de „Moldpresa Grup” SRL.

Drept răspuns, „Moldpresa Grup” a specificat că a fost unicul agent economic care a participat la toate cele 5 licitații de atribuire a dreptului de amplasare a unităților comerciale organizate de Primăria municipiului Chișinău, în urma cărora a adjudecat 11 locuri comerciale.

Ion Ceban și Alexandr Bilinkis

Cerințele „Epamedia” – spațiile publicitare

Proprietarul Moldpresa Grup, Alexandr Bilinkis, a refuzat să răspundă la întrebări legate de litigiul „Epamedia” cu Primăria Chișinău.

„La sfatul avocaților noștri, nu vom comenta relația noastră cu inculpatul până la sfârșitul procesului. Toate informațiile sunt publice, sunt disponibile la Primărie, la Agenția Serviciilor Publice etc.”, ne-a răspuns Bilinkis.

Serghei Pușcuța, administratorul „Moldpresa Grup” SRL, firma care deține „Epamedia”, a declarat pentru ZdG că perioada pentru care este cerută despăgubirea de 66 de milioane de euro este 2007-2022, adică de 15 ani, cu doi ani mai mult față de perioada menționată de primăria Chișinău, care a anunțat că perioada vizată este 2007-2020 și că primarul Ion Ceban nu ar avea „nici o implicare” în acest subiect.

Întrebat pe ce se bazează suma de 66 de milioane de euro solicitată de „Epamedia” în arbitraj internațional de la primărie, Pușcuța a spus că pe un raport privind activitatea economică, investiții și profit ratat, efectuat de o companie de audit independentă, care a fost prezentat la primărie.

„Noi considerăm că «Epamedia» și-a realizat pe deplin atribuțiile contractuale, edificând 300 de stații în municipiul Chișinău, ba chiar mai multe, dar municipiul Chișinău nu a pus la dispoziție pentru «Epamedia» contravaloarea acestui contract, care era punerea la dispoziție a locațiilor pentru plasarea publicității”, a spus Pușcuța.

Șeful Direcției asistență juridică a menționat că „Epamedia” solicită recuperarea investițiilor făcute în stații în perioada 2007, a pierderilor în urma neoferirii panourilor publicitare și a investițiilor făcute suplimentar în 2021-2022.

Care sunt solicitările „Epamedia” și soluțiile municipalității? Tăcerea și ezitarea – răspuns la întrebările ZdG

Deși informația privind litigiul de 66 de milioane de euro între primărie și „Epamedia” a fost făcută publică încă pe 22 aprilie, primarul Ion Ceban nu a comentat acest caz timp de două săptămâni.

La ședința primăriei din 5 mai, ZdG i-a cerut primarului să explice de ce nu a acționat în privința rezilierii acestui contract sau, dimpotrivă, pentru a respecta prevederile acestuia și a nu lăsa loc de nemulțumiri din partea „Epamedia”. Drept răspuns, Ion Ceban a dat vina pe fostele guvernări și a evitat să răspundă direct la întrebările ZdG legate de acest litigiu. El nu a explicat de ce primăria a spus că pretențiile „Epamedia” sunt pentru anii 2007-2020, în timp ce reprezentanții companiei susțin că perioada se extinde până în 2022, nu a explicat de ce stațiile amenajate de „Epamedia”rămân în proprietatea acesteia, în timp ce contractul stipulează că, la finalizarea acestuia, stațiile trebuie să revină în proprietatea primăriei și nu a explicat de ce declarațiile sale privind modul în care și-a respectat „Epamedia” obligațiile s-au schimbat după ce firma a fost preluată de „Moldpresa Grup” SRL.

Ion Ceban

Ion Ceban: Eu mă bucur că dumneavoastră și mulți alții scot, în sfârșit, scheletele fostelor guvernări, despre care am tot vorbit și am tot vorbit. (…) Din 2007 până în 2019 nu a avut nimeni nicio întrebare la acest capitol, toate stațiile arătau de parcă erau veceuri publice, distruse în totalitate. Astăzi avem 700 de stații, dintre care 300 sunt administrate de „Epamedia” și restul – de municipiul Chișinău. (…) Da, avem un litigiu. Acest litigiu urmează să fie dezvoltat ca și proces și ca și acțiune de către colegii noștri de la Departamentul juridic.

ZdG: Dar pagubele invocate de companie sunt și pe perioada când dumneavoastră erați primar și dumneavoastră nu ați răspuns la această întrebare.

Ion Ceban: Dumneavoastră nu mă auziți.

ZdG: Vă aud foarte bine.

Ion Ceban: Există litigiu și, în acest context, o să rog chiar Direcția juridică să explice.

(…)

ZdG: Când ați preluat mandatul de primar, ați spus că stațiile sunt într-o stare critică, ați spus că contractul este o schemă. Ulterior, după ce această companie a fost preluată de Moldpresa Grup, ați spus că această companie are dreptul să plaseze publicitate. De ce s-a schimbat discursul dumneavoastră?

Ion Ceban: O să răspundem la toate aceste întrebări într-o conferință de presă, pentru că ele sunt scoase din context și chiar nu corespund, în mare măsură, unele din ele, realității.

ZdG: Și ar fi bine să clarificați, pentru că, în continuare, nu este clar pe ce se bazează „Epamedia” când solicită această despăgubire de 66 de milioane de euro, ce clauze nu au fost îndeplinite, potrivit companiei, și ce spune primăria în acest sens. Dacă consideră că a îndeplinit toate clauzele, de ce să nu meargă în arbitraj?

Ion Ceban: Eu sper că mă auziți. Avem un contract-catastrofă din 2007 și suntem în litigiu.

Și „Epamedia” se arată deschisă la negocieri. „Noi suntem gata, la orice etapă, dacă este deschidere din partea autorității la negocieri, desigur că da”, a declarat Serghei Pușcuța. El nu a dorit să dea detalii cu privire la ce anume s-ar putea negocia, o sumă de bani care să fie achitată sau oferirea spațiilor pentru plasarea publicității. „Asta e o chestiune de litigii. (…) E o întrebare foarte complexă și cu foarte multe unghiuri care trebuie discutate și nu pot să vă răspund.”

Șeful Direcției asistență juridică, în apărarea lui Ceban, acuză presa: „Se încearcă a politiza subiectul și de mass-media”

Șeful Direcției asistență juridică, Valeriu Bogdan, a ținut să sublinieze în cadrul aceleiași ședințe a primăriei, din 5 mai, că această problemă nu poate fi soluționată de către primarul general, „și nu este vorba de Ion Ceban. Se vede că se încearcă a politiza, nu doar de consilieri, ci și de mass-media, acest subiect. Dar, dacă avea primarul general acele atribuții sau competențe de soluționare a acestui litigiu, din 2020 avea să fie soluționat.”

El a mai spus că a fost elaborat un nou proiect de decizie, care va fi înaintat la prima ședință a Consiliului municipal Chișinău. Asta, în contextul în care CMC nu s-a întrunit deloc de la începutul anului 2025. Dacă nu va fi aprobat de CMC acest proiect, „primăria va întreprinde toate acțiunile, astfel încât bugetul să nu fie prejudiciat”, a mai spus Bogdan. „Nu este un litigiu care poate să aducă prejudicii bugetului”, a mai dat asigurări acesta.

Valeriu Bogdan

Întrebat de ce primăria nu a desemnat un arbitru, Bogdan a spus că scopul primăriei este soluționarea acestui litigiu pe cale extrajudiciară „și noi suntem încă cu speranța că vom obține acest rezultat și nu vom ajunge în arbitraj”. El a mai spus că în 2021 era formulată o propunere de negociere, dar, în prezent, „Epamedia” nu și-a înaintat încă solicitările pentru eventualele negocieri.

Potrivit lui Serghei Pușcuța, 22 aprilie 2025 a fost al doilea termen oferit de „Epamedia” Primăriei Chișinău ca să-și desemneze un arbitru. Pentru că nu l-a desemnat, compania va solicita instanței de arbitraj să desemneze încă un arbitru și va achita toate cheltuielile pentru toți trei arbitri, iar după pronunțarea deciziei arbitrale, cheltuielile vor fi repartizate.

Expert în arbitraj internațional: „Aceasta dezavantajează la nivel strategic”

Avocatul Serghei Covali, specializat în arbitraj internațional, a explicat faptul că, în cazul în care Primăria Chișinău nu a desemnat un arbitru, acesta va fi numit de către o autoritate de numire stabilită de părți. „Aceasta dezavantajează la nivel strategic. O parte care participă în arbitraj de fiecare dată vrea să-și numească un arbitru în care are încredere. Aceasta nu înseamnă că persoana dată va fi părtinitoare, dar este o chestiune strategică, pe care cel mai bine să nu o scapi”, a subliniat avocatul.

La 6 mai, într-o conferință de presă, primarul Ion Ceban a declarat că va convoca ședința CMC la data de 15 mai.

ZdG a solicitat oficial de la Primăria Chișinău răspunsuri la întrebări legate de acest subiect, contractul din 2007 și alte acte necesare pentru a înțelege contextul, fără a primi deocamdată un răspuns.