VIDEO Trei persoane sunt cercetate penal pentru trafic de droguri. Unul dintre suspecți s-a dovedit a fi preot

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni.

În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, de 18 ani, bănuiți că activau în calitate de curieri în favoarea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor.

„Pentru a-și ascunde activitatea și a nu atrage atenția cunoscuților și rudelor, aceștia au închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl foloseau atât ca locuință, cât și ca depozit de substanțe narcotice”, transmite Poliția în urma perchezițiilor.

Totodată, în cadrul urmăririi penale a fost identificat și un bărbat de 46 de ani, din Chișinău, care ar fi livrat în repetate rânduri droguri celor doi suspecți.

La 5 august, în baza probelor acumulate au fost efectuate percheziții în apartamentul închiriat de cuplu, unde polițiștii au depistat și ridicat 13 pachețele cu marijuana, un cântar electronic de înaltă precizie, obiecte folosite la ambalarea drogurilor și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională.

„Ulterior a fost percheziționat și domiciliul celuilalt suspect, care s-a dovedit a fi preot. În locuința acestuia au fost găsite și ridicate droguri de tip hașiș și marijuana, un cântar electronic, aparate artizanale pentru consum de droguri și telefoane mobile utilizate la comiterea infracțiunii”, anunță Poliția.

Toți trei au fost reținuți și ulterior plasați în arest pe un termen de 30 de zile. Aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.