VIDEO Tânărul din R. Moldova, născut fără o mână, care a impresionat juriul la Românii au Talent

Iulian Pușcă, originar din R. Moldova, a impresionat juriul concursului televizat Românii au Talent prin interpretarea sa la nai. Bărbatul s-a născut fără un braț, dar văzând că se descurcă la instrument acesta a continuat studiile.

Iulian Pușcă, în vârstă de 40 de ani, a participat la emisiunea Românii au Talent, sezonul 15, în ediția din 21 februarie. Bărbatul este originar din R. Moldova, dar s-a stabilit în Dublin, Irlanda acum 13 ani.

„Am început să cânt la nai la vârsta de 7 ani. Ambii părinți sunt muzicieni și, cumva, au insistat să abordez această profesie. Naiul a fost o încercare, pentru că am fost născut fără un braț, alte instrumente necesită în mod normal două mâini. Am văzut că merge bine și am continuat cu studiile”, a declarat Iulian în cadrul emisiunii.