VIDEO Popas postelectoral în Găgăuzia: „Nu au fost alegeri. A venit de sus, din Europa, din Bruxelles, că aceștia trebuie să câștige și ei au câștigat”

82,35% – cu atât a creditat electoratul din UTA Găgăuzia Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În unele sate din regiune, votanții le-au oferit și peste 90% din voturi, în timp ce partidul de guvernare s-a ales cu 3,19%. Am mers în autonomia găgăuză pentru a da șansa cetățenilor de acolo să se facă auziți, atât de guvernare, cât și de opoziție, dar ne-am întors cu un braț de falsuri și preconcepții despre scrutin, actul guvernării și Uniunea Europeană.

„Rezultatul a fost falsificat și dictat de Bruxelles”; „Când o să fie înlăturată Maia Sandu, atunci o să fie viață în R. Moldova”; „Occidentul pretinde la pământurile noastre, iar fiind parte a UE, R. Moldova ar putea repeta soarta Ucrainei” – sunt doar câteva dintre tezele culese din satele UTA Găgăuzia.

Experții dau vina pe faptul că autonomia găgăuză este captiva dezinformării și a unui grup de interese ce-și are adresa la Kremlin și este folosită ca un pion împotriva Chișinăului.

După ce lăsăm în urmă statuia lui Lenin și biserica cu turle aurii din Comrat, trecem și de GagauziyaLand și ajungem în Congaz, care se află la 116 km de Chișinău. La scrutinul din septembrie, 84,13% din locuitorii satului Congaz și-au dat votul pentru Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, formațiune cu viziuni pronunțate pro-ruse.



Ivan tocmai ieșise din farmacie când ne-am întâlnit cu el. Întrebându-l care sunt așteptările după alegeri, bărbatul, ușor revoltat, ne răspunde că „nu mai are așteptări de la țara asta”. Potrivit lui, rezultatul alegerilor a fost falsificat, pentru că „buletinele de vot de peste hotare nu trebuiau să fie luate în calcul”. „E sfârșitul democrației în Moldova”, accentuează el, fără argumente. Cel mai mult, bărbatul de 65 de ani e supărat pe președinta țării, care deja în două mandate „nu a găsit timp să meargă și în Rusia”.

Ivan, s. Congaz, Comrat

Ivan: Eu aș vrea ca Moldova să fie o țară independentă, să nu fie condusă din afară, dar de popor.

Reportera ZdG: Dar cine o conduce?

Ivan: Sandu e în Europa zile întregi. De ce nu merge în Rusia, în Asia Centrală?

Reportera ZdG: Rusia a fost recunoscută internațional ca fiind stat terorist.

Ivan: Eu vă rog, domnișoară…

Iar pentru Uniunea Europeană suntem „niște proști”, crede el.

Reportera ZdG: Ce credeți despre Uniunea Europeană?

Ivan: Dar ce Uniunea Europeană? Uniunea Europeană caută astfel de proști ca Moldova.

Reportera ZdG: Adică? Pentru ce?

Ivan: Pentru ca să-și vândă marfa lor în Moldova. O să treacă 2–3 ani și noi nu vom putea să ne vindem marfa peste hotare.

Supărat, bărbatul ne spune că nu mai vrea să continue discuția cu „propagandiști” ca noi.

„Nici președintele, nici Parlamentul nu sunt legitime”

Și Vladimir împărtășeste opinia lui Ivan cu privire la falsificarea votului. Mai întâi, bărbatul refuză să vorbească despre alegeri și așteptările de după. „Dacă o să răspund sincer, nu o să difuzați răspunsul meu”, ne spune bărbatul.

Vladimir, s. Congaz, Comrat

„Ce, acestea au fost alegeri? Nu au fost alegeri. A venit de sus, nici nu de sus, din Europa, din Bruxelles, că aceștia trebuie să câștige și ei au câștigat. Totul a fost falsificat. Eu cred că nici președintele, nici Parlamentul nu sunt legitime. Dacă erau alegeri corecte, credeți-mă că ei nu câștigau, dar așa cum totul a fost falsificat, totul era știut dinainte”, consideră Vladimir, fără a aduce vreo dovadă.

Reportera ZdG: Dar care sunt dovezile că acestea nu au fost alegeri corecte?

Vladimir: Știți, mie-mi place mass-media liberă când spune „iată Rusia a făcut…”, deodată acceptă asta ca fiind adevărat, dar iată când se vorbește „Europa a făcut…”, atunci mass-media liberă – „prezentați dovezi”. Iată mie-mi place așa abordare. Dar ce fel de dovezi? Uitați-vă pe TikTok, uitați-vă pe YouTube.

Și așa cum nu recunoaște puterea și nici nu are așteptări de la aceasta, l-am întrebat ce așteptări are de la opoziția pentru care și-a dat votul. Potrivit lui, „nici opoziția nu mai este ce a fost”.

Vladimir: Aceasta nu este opoziție.

Reportera ZdG: Dar ce e?

Vladimir: Eu de unde să știu? Aceștia sunt doar oameni care stau în Parlament, se simt bine și nu răspund pentru nimic. Ei au venit, s-au așezat: „Noi dorim așa”. Majoritatea parlamentară zice: „Nu, nu va fi așa”. „Ei, dacă nu, în semn de protest, părăsim sala Parlamentului.” Asta e opoziție?

„Și Dodon, și Voronin, și Sandu, și Grosu au schelete în dulap”

Iar despre faptul că bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, își ispășește pedeapsa de 7 ani de închisoare, bărbatul de 56 de ani consideră că „dacă ar fi pe merit, acolo ar fi locul tuturor”.

*La 5 august, bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Vladimir: Faptul că femeia stă în pușcărie, din ceea ce eu citesc, din ceea ce văd, aceasta e doar comandă politică, așa pe oricine poți pune la pușcărie.

Reportera ZdG: De la cine?

Vladimir: Nu știu, întrebați puterea. Așa poți să închizi orice om, absolut pe oricine. Luați-l pe orice politician, măcar și pe Dodon, pe Voronin, pe Sandu, pe Grosu, luați-l de gât, zguduiți-l așa cum îl zguduiau pe Buratino în film și, credeți-mă, ei au atâtea schelete în dulap, că Guțul doar vi se va părea că fumează nervos într-o parte.

Irina are 32 de ani. Am întâlnit-o pe strada Sovețcaia. Dezamăgită, femeia spune că și-a dat votul pentru altcineva, dar „a câștigat cine-i mai puternic”.

Irina, s. Congaz, Comrat

„Noi deja ne-am obișnuit că votul nostru nu se ia în considerare. Eu cred că actuala putere nu ne dă voie să alegem. Ne tot mână în conformitate cu rezultatele alegerilor care au fost exprimate în trecut deja. Și puterea doar trece de la un termen la altul și noi votăm, dar mi se pare că de mult timp nu mai sunt alegeri corecte”, punctează femeia.

„Europa are nevoie de noi doar ca resursă pentru ceva”

Am întrebat-o ce trebuie să facă cei pentru care și-a dat votul pentru ca ea și consătenii săi să nu simtă că i-au votat în zadar. „Să pună interesele poporului pe primul loc, pentru că acum noi nu simțim aceasta – că interesele noastre s-ar lua în considerare. Am în vedere ca lumea să vrea să rămână aici, să aibă unde lucra, să fie școli unde să ne dăm copiii și grădinițe”, răspunde tânăra. Uniunea Europeană doar are nevoie de pământul nostru, consideră Irina. Și deși anterior a declarat că R. Moldova are o situație economică precară, imediat cum abordăm subiectul aderării la Uniunea Europeană, femeia schimbă macazul și spune că în țară totul ar fi perfect.

„Noi nu avem nevoie de Uniunea Europeană. Noi suntem o țară care se dezvoltă, dar în Uniunea Europeană noi vom fi cei de care se vor folosi. Noi avem un potențial bun de pământ, de oameni, de clasă muncitoare, totul e perfect la noi, dar cred că Europa are nevoie de noi doar ca resursă pentru ceva. De exemplu, ei au nevoie de pământul nostru, de clasa noastră muncitoare, dar nu așa cum «noi vrem să vă ajutăm, să vă dezvoltați, să vă dăm locuri de muncă». Nu, ei vor să se folosească de noi. Noi o să fim străini acolo mereu”, explică Irina. Deși e împotriva UE, nu este și împotriva ajutoarelor oferite de Uniune sau de țările membre.

Reportera ZdG: Oricum, Găgăuzia a primit mult ajutor de la Uniunea Europeană și de la România – s-au reparat școli, drumuri s-au reparat.

Irina: Da, să ne ajute toți – și România, și Rusia, dacă trebuie. Și noi vom ajuta. Eu doar zic că noi trebuie să avem relații de prietenie, dar nu să fim în robia cuiva, ca să spunem așa (râzând).

„N-o să mai mergem la vot niciodată, ni-cio-da-tă”

Două vârstnice merg spre supermarket. Deși inițial se arată dornice de vorbă, auzind subiectul discuției, femeile o iau din loc și declară că nu o să mai meargă la alegeri „ni-cio-da-tă”.

Localnică, s. Congaz, Comrat

Reportera ZdG: Alegerile au trecut, cum vi se par rezultatele, ce trebuie să facă guvernarea ca poporul să o ducă bine?

Una dintre vârstnice: Niciun fel de rezultat. N-o să mai mergem la vot niciodată, ni-cio-da-tă.

Reportera ZdG: De ce?

Vârstnica: De-atâta. De-atâta că mint lumea.

Reportera ZdG: Mint lumea, dar cine?

Vârstnica: Toți.

Influențați de acest refuz și de nerecunoașterea rezultatelor alegerilor, mergem în satul Cazaclia, dar întâlnim „același tablou”. Și localnicii din Cazaclia au dat cele mai multe voturi pentru reprezentanții Blocului „Patriotic”, mai exact, 91,29% din voturi.

Două vârstnice se întorc de la marketul „Всегда низкие цены” (Întotdeauna prețuri mici, n.r.) de la intrarea din sat. Acestea spun că o urăsc pe Maia Sandu și că din cauza ei nici nu recunosc rezultatele alegerilor.

Localnice, s. Cazaclia, Ceadîr-Lunga

Una dintre vârstnice: Maia Sandu asta nu a ridicat pensia niciodată, idi**ta.

Reportera ZdG: Dar asta nu e adevărat.

Vârstnica: Așa, deci nu filmați ceea ce nu trebuie.

Reportera ZdG: Dar cum vă par rezultatele alegerilor?

Vârstnica: Mi se pare că rezultatul alegerilor iar nu e corect. Nu e corect.

Reportera ZdG: De ce așa?

Vârstnica: Pentru că știm noi cum se întâmplă asta.

*În martie 2025, premierul de atunci, Dorin Recean, a prezentat un raport, potrivit căruia, în ultimii patru ani, pensia minimă pentru persoanele care au stagiu de cotizare complet a crescut de 2,5 ori – de la suma de 1188 de lei în 2021 până la 3055 de lei în 2025.

„Conducerea noastră nu ne consideră oameni. E bătaie de joc. Oamenii simpli nu sunt considerați oameni. Nu avem niciun fel de așteptări, nu mai credem în nimic. Nu mai este speranță”, ne răspunde o altă vârstnică.

Dmitri lucrează la stația de pompare pentru incendii din sat. Bărbatul susține că PAS a falsificat rezultatele alegerilor și îi pare amuzant faptul că ar fi făcut-o „și fără bani”. Și dacă tot veni vorba de bani, pomenim despre actuala și fosta bașcană a Găgăuziei.

Dmitrii, s. Cazaclia, Ceadîr-Lunga

„Vlah a fost exclusă. A fost exclusă în ultima seară. Nu se face așa. Eu știu că măcar te avertizează, dar aici – «Nu-mi place de tine, acum seara, la ora 12:00, te scoatem. Nu avem nevoie de tine.» Nu se face așa.”

„Formațiunea sa a fost finanțată ilegal, asta e versiunea oficială”, îi spunem bărbatului. „Oh, iar falsificare”, spune acesta.

Dmitri: Mie mi-i interesant, de unde ei iau anume 50,2% la vot, li se spune că anume să facă 50,2%? Cum se poate de făcut anume așa? Nu e posibil de făcut așa. Lor li-i convenabil 50,2% și gata. Dau comandă sau cum?

Reportera ZdG: Dar cine e comanditarul?

Dmitri: Dar cine e comanditarul? Cel care are un buzunar mai gros.



*PAS a câștigat alegerile parlamentare cu 50,2% din voturi.

„Când o vor înlătura pe Sandu, atunci o să fie viață”

E vorba de falsificare și în cazul Evgheniei Guțul, crede bărbatul, căci „cine nu a fost prins, nu e hoț”.

Reportera ZdG: Unde e bașcana regiunii?

Dmitri: Trebuie să-i întrebăm pe ei unde au ascuns-o.

Reportera ZdG: Au ascuns-o?

Dmitri: Da.

Reportera ZdG: Dar de ce?

Dmitri: Iarăși falsificare. Toți oamenii care nu le trebuie îi înlătură.

Reportera ZdG: Au făcut ceva ilegal.

Dmitri: Dar de unde să știm noi dacă au făcut legal sau ilegal?

Reportera ZdG: A luat bani de la Șor, asta e bine, da?

Dmitri: Cine a prins-o?

Stepan se arată indignat de faptul că la alegerile din R. Moldova votează și cetățenii aflați peste hotare.

„Trebuie ca cei care locuiesc aici, aceia să voteze. De acolo de ce să voteze? Ei nu locuiesc aici, pentru ce să voteze? Acestea nu sunt alegeri, asta e doar un fleac, o nimica toată”, susține bărbatul.

Și acesta ne zice că „nu are niciun fel de așteptări de la actuala guvernare”. „Cât o să fie Sandu, nu o să fie nimic bun în țară. Cum o să o înlăture pe Sandu, atunci o să fie viață”, spune vârstnicul.

Maria își dorește preț mic la electricitate și gaz, „căci în Europa nu plătesc atât, dar au pensii mari”.

Maria, s. Cazaclia, Ceadîr-Lunga

Maria: De ce copiii noștri merg acolo să facă bani? Pentru că ai lor nu lucrează.

Reportera ZdG: Ce credeți despre Uniunea Europeană? Guvernarea ne promite că în câțiva ani o să fim parte a Uniunii Europene.

Maria: Nu aș spune că e ceva bun în Europa. E la fel ca la noi deja. Peste tot se protestează, peste tot e dezordine. Dacă Ucraina nu a aderat la Uniunea Europeană, noi cu atât mai mult. În Moldova nu este nimic, nimic. Noi suntem săraci, doar cerem.

Ludmila e vânzătoare la magazinul alimentar din sat. E singura dintre cei cu care am discutat care nu a spus că alegerile parlamentare au fost falsificate, deși ea a avut alți favoriți.

„Am vrut să câștige socialiștii, dar deja este cum este. Nu putem rescrie istoria.”

Spune că-și dorește investiții în țară, dar că nu este adepta aderării la UE, așa cum promite actuala garnitură guvernamentală.

Ludmila, s. Cazaclia, Ceadîr-Lunga

„Ne dorim să nu plece copiii de lângă părinți. Să avem pensii bune. Să vină investiții în țară. Nu cred că o să fie mai bine în UE. Ea are nevoie de asta sau Bruxelles o obligă pe Maia Sandu, dar nu e de noi. Ne temem să nu repetăm scenariul din Ucraina doar. Toată viața am iubit Ucraina, mă doare pentru ei”, a precizat Ludmila.

Expert: „De doi ani li se vorbește cum guvernarea PAS este împotriva găgăuzilor”

Expertul WatchDog, Ștefan Bejan, autorul unei cărți despre istoria găgăuzilor, explică bula informațională în care se află cetățenii din autonomie prin faptul că aceștia cred în mesajele livrate de grupul de interese asociat lui Ilan Șor și de politicienii ce-și scriu discursul la Kremlin.

Ștefan Bejan, expert WatchDog

„Autonomia găgăuză este captiva unui grup de interese asociat lui Ilan Șor și acest lucru se întâmplă mai bine de doi ani. Astfel, în discursul public din Găgăuzia, de mai bine de doi ani s-a vorbit despre cum la Chișinău este dictatură, despre cum guvernarea PAS este împotriva găgăuzilor și își dorește să anihileze autonomia găgăuză, și este opresivă împotriva găgăuzilor. S-au folosit acele două episoade – când a fost arestat Alexandr Stoianoglo și Evghenia Guțul, pentru a crea impresia că ei au fost arestați nu pentru că ar fi implicați în scheme de corupție, dar pentru că sunt găgăuzi. S-a vorbit încontinuu despre fraudarea alegerilor, despre faptul că este dictatură, despre faptul că deciziile nu s-ar lua la Chișinău, ci în altă parte, la Bruxelles, spre exemplu. Și oamenii, bineînțeles, au început să creadă, pentru că acest lucru li s-a spus de peste tot: politicienii de la tribună, inclusiv politicienii de la Chișinău care mergeau acolo – ne aducem aici aminte de episodul cu Igor Dodon „Наши рядом – ai noștri sunt aproape”. Li s-a spus asta la televiziune, oamenii între ei au început să discute despre aceasta și, bineînțeles, dacă ne uităm la rezultate – și cele prezidențiale din 2024, și cele parlamentare din 2025 – vedem că Găgăuzia a votat, în marea lor majoritate, pentru vectorul pro-rus și partidele pro-ruse. Astfel, e clar că ei nu pot înțelege că au votat pentru Rusia, împotriva UE, dar nu au câștigat partidele lor. S-a creat această bulă, iată aceasta este problema”, punctează Bejan. De vină ar fi partidele de dreapta, inclusiv partidul de guvernare, care s-a autoexclus din mediul politic al Găgăuziei, mai precizează expertul.

Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și le-a transmis spre confirmare Curții Constituționale, care a confirmat legalitatea alegerilor și a validat mandatele deputaților aleși. Observatorii și organizațiile internaționale care au monitorizat procesul votării au declarat că alegerile au fost libere și corecte, iar încălcările depistate nu sunt în măsură să influențeze rezultatul votului.