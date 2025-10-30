VIDEO O tânără a fost plasată în arest preventiv, fiind suspectată că ar fi comis mai multe escrocherii online, care au provocat un prejudiciu de peste două milioane de lei

O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul R. Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste două milioane de lei, scrie Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Buiucani, s-a stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii telefonice.

„Membrii grupului contactau potențialele victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor bănci comerciale sau companii de telefonie mobilă, și, sub acest pretext, obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare”, conform anchetei Poliției.

Ulterior, informațiile erau utilizate pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și a sustrage banii.

Pe teritoriul sectorului Buiucani, tânăra este vizată în nouă cauze penale, aflate în gestiunea organelor de urmărire penală. În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul acesteia, polițiștii au ridicat mai multe telefoane mobile, 17 carduri bancare, 12 cartele SIM, precum și o parte din banii sustrași.

„Suspecta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, riscă până la 5 ani de închisoare”, mai anunță IGP.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.