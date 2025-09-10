VIDEO Maia Sandu s-a văzut cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”

Președinta R. Moldova, care se află într-o vizită în Italia, s-a văzut miercuri, 10 septembrie, cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”.

Cele două oficiale au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea cooperării economice și susținerea acordată comunității moldovenești din Italia.

„La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră. Legătura dintre statele noastre este întărită de diaspora numeroasă, respectată aici pentru muncă, integritate și contribuția la economia italiană”, a scris președinta.

Foto: Maia Sandu/ Facebook

Potrivit șefe statului, în ultimii patru între cele două țări a fost o cooperare strânsă, Italia sprijinind Moldova cu proiecte în valoare de 90 de milioane de euro, inclusiv pentru a ajuta familiile vulnerabile să-și plătească facturile la energie.

Din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia.

De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă.

„Suntem recunoscători pentru susținerea constantă a Italiei și vom continua împreună să promovăm pacea, bunăstarea și viitorul european al cetățenilor noștri”, a punctat Maia Sandu.

În perioada 10–12 septembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun, potrivit unui comunicat al Președinției.

La Sfântul Scaun, președinta Maia Sandu va fi primită în audiență de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări, se mai precizează în comunicatul de presă.

Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin.