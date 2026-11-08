VIDEO Lansarea Liniei Electrice Aeriene Vulcănești – Chișinău

Lansarea Liniei Electrice Aeriane 400 kV Vulcănești – Chișinău a avut loc duminică, 8 noiembrie. La eveniment a fost prezentă comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

LEA Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din R. Moldova din ultimele decenii, conform Ministerului Energiei.

Odată pusă în funcțiune, aceasta va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența R. Moldova.

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