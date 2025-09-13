VIDEO Europarlamentarii cer sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei | Un fost angajat al SIS, acuzat de spionaj | Detalii noi despre vizita lui Ceban în Italia, iar Polonia invocă articolul 4 din NATO | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

R. Moldova a fost cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din această toamnă. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim și despre reținerea pentru spionaj a unui fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, dar și despre menținerea interdicției de intrare în Spațiul Schengen aplicată primarului degrevat Ion Ceban.

Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube.

Parlamentul European cere Consiliului European să accelereze procesul de aderare a țării noastre la UE și să crească sprijinul financiar și tehnic, astfel încât R. Moldova să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă. O rezoluție care prevede acest lucru a fost adoptată, pe 10 septembrie, cu largă majoritate. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a inițiat rezoluția, a declarat că siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța R. Moldova, iar liderii europeni sunt pregătiți să-și intensifice sprijinul pentru țara noastră. Cu o zi înainte de adoptarea rezoluției, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului a vorbit despre reziliența R. Moldova și „riscurile majore” cu care se confruntă țara noastră înainte de alegerile parlamentare.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid fără limite – de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei. Scopul Kremlinului este limpede: să pună mâna pe Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”.

De la tribuna Parlamentului European, Maia Sandu a venit și cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”.

La sfârșitul discursului, lidera de la Chișinău a fost aplaudată de parlamentarii europeni.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, Alexandru Balan, a fost reținut, luni, de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a România. Conform poliției române, între 2024 și 2025, fostul funcționar moldovean ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații din Belarus, existând suspiciuni că aceste întrevederi ar fi avut drept scop „transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, pentru anumite servicii prestate”. Miercuri, Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Alexandru Balan. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile procurorilor români. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău susțin că acest caz se află în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a prim-ministrului Dorin Recean.

Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului: „Vom continua eforturile de identificare a unor astfel de persoane care sabotează și lucrează în interesul altor state și nu al R. Moldova. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele R. Moldova să răspundă conform legislației țării noastre”.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident. La câteva zile după operațiunea specială privind lichidarea rețelei de spionaj belaruse, un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Decizia a fost anunțată de Ministerul de Externe al R. Moldova, care însă n-a oferit detalii. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, reținut în luna iulie în Grecia, ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

Daniella Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne: „Sunt niște cerințe speciale, inclusiv locația în avion. Se solicită zboruri directe. Din acest considerente, opțiunile care au fost oferite de către companiile avia a fost în jurul datei de 25. Mai devreme nu a fost posibil din punct de vedere tehnic al zborurilor care există la moment disponibile”.

Veronica Mihailov-Moraru, ministra Justiției: „Administrația Națională a Penitenciarelor va analiza și va lua în considerare toate circumstanțele necesare pentru deținerea persoanei în condiții care să asigure respectarea drepturilor deținutului, dar și în condiții de securitate”.

Plahotniuc este cercetat de organele de drept de la Chișinău în cadrul mai multor dosare penale deschise pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale”, escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Doar unul dintre dosare a ajuns pe masa magistraților. Oligarhul a fost reținut de poliția elenă la aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece, folosind o identitate falsă, la Dubai, împreună cu Constantin Țuțu.

Noi informații ies la iveală despre vizita primarului degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în Italia, tot el membru al blocului electoral „Alternativa” și candidat la alegerile parlamentare. ZdG a aflat că Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker la o tabără pentru tineri. Acesta nu a fost singur, ci a fost însoțit de purtătoarea de cuvânt a Primăriei mun. Chișinău, Natalia Ixari, și Bogdan Cazacu, specialist în Departamentul de relații externe al Primăriei municipiului Chișinău. Ceban plănuia să ajungă și la Paris în septembrie, însă n-a putut primi viză din cauza interdicției de intrare în Spațiul Schengen, susțin surse ale ZdG. Între timp, Ion Ceban s-a ales cu un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru că a participat la evenimentul din Italia în calitate de primar, deși în acel moment trebuia să fie suspendat din funcție, odată cu începerea campaniei electorale pe 29 august. Iar joi magistrații Curții de Apel București au declarat inadmisibilă cererea depusă de avocații lui Ion Ceban, menținându-se astfel interdicția de intrare în Spațiul Schengen. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 5 zile. Mai multe detalii la subiect găsiți pe zdg.md.

Vladimir Meleca, președinte al filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut ilegal, miercuri, timp de câteva ore, de către structurile separatiste de la Tiraspol. Asociația Promo-LEX a anunțat că arestul ar fi fost efectuat de patru indivizi care s-au prezentat ca fiind angajați ai așa-numitului Minister al securității de stat din regiunea transnistreană. Conform unui comunicat al Partidului Liberal, în privința lui Meleca a fost deschis un dosar penal pentru „unele declarații politice”, fiindu-i interzis să dea interviuri și să părăsească teritoriul controlat de pretinsele autorități din regiunea transnistreană.

Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului partid „Șor”, Irina Dvorjanscaia, a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru acceptarea cu bună-știință a finanțării fostei formațiunii politice din partea „unui grup criminal organizat”, în calitate de complice. Totodată, femeia a fost privată de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice pe o durată de 5 ani. Inculpata nu și-a recunoscut vinovăția.

Pe parcursul săptămânii, organele de drept au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul R. Moldova în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. 15 persoane au fost reținute în urma măsurilor speciale de investigație. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bănuiții le-ar fi promis unor alegători bani sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice la scrutinul din 28 septembrie. Organele de drept au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului și au ridicat de la aceștia circa 3 milioane de lei. Sursele ZdG din cadrul organelor de drept susțin că printre persoanele reținute se numără și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații oligarhului Ilan Șor. Reținerea acestuia a fost confirmată și de Șor. Descinderi în mai multe localități din țară au avut loc și joi. În timpul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un grup de persoane, care acționa din interes material și în beneficiul „organizației criminale Șor”, pregătea coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare.

Pentru prima dată de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, autoritățile din Polonia au doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării. Gravul incident de securitate a avut loc în noaptea de marți spre miercuri. Premierul Donald Tusk a declarat că a fost solicitată activarea articolului 4 din Acordul NATO, care prevede „consultări formale” cu privire la răspunsul pe care Alianța trebuie să-l dea Rusiei. Între timp, Kremlinul neagă că ar fi vizat ținte din Polonia. Experții militari consideră însă că prin acest atac Rusia a testat reacția Statelor Unite și a NATO. Ce părere aveți? A fost doar o greșeală sau o mișcare deliberată a Rusiei de a direcționa rachetele spre Polonia? Scrieți-ne în comentarii. În noaptea de 8 spre 9 septembrie, forțele ruse au lansat mai multe drone și rachete asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană a doborât 413 de ținte rusești. Autoritățile militare ucrainene au anunțat că 28 de locuitori au murit în regiunea Donețk, iar cel puțin 20 au fost răniți.

Mai multe canale de Telegram și TikTok, precum și pagini de facebook cu specific religios, propagă, prin intermediul unor clerici, mesaje ale propagandei ruse în R. Moldova. Ziarul de Gardă a analizat cum au fost puse în aplicare mai multe indicații primite de fețe bisericești din Moldova în timpul unui pelerinaj de la Ierusalim, petrecut în perioada martie-aprilie și organizat de „Eurasia” – o structură afiliată lui Șor. În investigația publicată de Ziarul de Gardă au fost identificate mai multe narațiuni pro-Kremlin, propagate inclusiv de clerici și distribuite masiv pe rețele precum Telegram, TikTok, Viber și Facebook, în contextul alegerilor parlamentare. Materialul video integral poate fi găsit pe canalul de YouTube al ZdG.











