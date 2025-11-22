VIDEO Drone rusești peste R. Moldova | Omagiu pentru Ilie Ilașcu | Plahotniuc rămâne în arest | Camion cu armament oprit în vamă și detalii despre lucrările de construcție a Liniei electrice Vulcănești-Chișinău | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

O dronă rusească a survolat teritoriul R. Moldova. Ce spun autoritățile și de ce aparatul n-a fost detectat de sistemele de monitorizare, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă oferim detalii despre camionul cu armament oprit la vamă și aducem un omagiu fostului deținut politic al regimului de la Tiraspol, Ilie Ilașcu.

Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube.

O dronă rusească a survolat teritoriul R. Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în timpul unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra regiunilor ucrainene. Ministerul Apărării al R. Moldova precizează că aparatul de zbor a traversat spațiul aerian după ora 3 dimineața din direcția localității Lesnaia din Ucraina, spre localitatea Săiți din R. Moldova, la o altitudine de aproximativ 100 de metri. Conform autorităților, drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor. Ministerul de Externe a declarat că astfel de acțiuni reprezintă „o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională”. În urma incidentului, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pe 20 noiembrie la Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova, fiindu-i transmis „un protest ferm” față de această „încălcare gravă a suveranității naționale”. Diplomatul rus s-a declarat însă „nedumerit” și a declarat că nu există dovezi că drona era de producție rusească.

Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei în R. Moldova: „Protestele de acest gen trezesc o sinceră nedumerire. Putem doar să ridicăm din umeri și facem apel la partea moldovenească să nu permită influența jucătorilor externi asupra poziției lor”.

La ieșirea din sediul Ministerului de Externe, Ozerov a oferit mai multe răspunsuri pentru un reprezentant SPUTNIK, o portavoce de propagandă a Kremlinului, și a preferat să încheie discuția atunci când a fost întrebat cât timp va mai pune Rusia în pericol țările vecine. Potrivit expertului militar Artur Leșcu de la comunitatea WatchDog, analiza coordonatelor și a timpilor de deplasare indicați de radarele românești și informațiile transmise de Ucraina sugerează că în regiune au acționat cel puțin două drone, nu doar una.

Un camion încărcat cu armament a fost oprit pe 20 noiembrie la vama Albița. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volanul mijlocului de transport era un cetățean al R. Moldova. Conform surselor consultate de ZdG, în camion se aflau mai multe arme, însă în actele prezentate vameșilor însă figura o încărcătură descrisă drept „elemente metalice”. Armamentul a fost descoperit după ce un vameș moldovean și-a informat colegii din cadrul autorității vamale române despre anumite suspiciuni, fiind dispusă efectuarea scanării mijlocului de transport, operațiune care a fost realizată de către partea română. Între timp, Serviciul Vamal al R. Moldova susține că a demarat o anchetă internă, în paralel cu cea a organelor de drept, care au pornit o cauză penală. Camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina, au constatat organele de drept. În urma unor acțiuni de urmărire penală, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ce firmă a gestionat tranzitul acestor bunuri și ce spune unul dintre fondatorii companiei, aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

Joi, 20 noiembrie, a fost zi de doliu în R. Moldova. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României și simbol al rezistenței românilor din regiunea transnistreană, Ilie Ilaşcu, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Fostul lider al Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia a fost înmormântat, joi, la Cimitirul Bellu din București. O ceremonie de rămas-bun, cu participarea conducerii R. Moldova, a fost organizată și la Chișinău. „Chiar dacă a fost amenințat și torturat, Ilie Ilașcu a apărat cu demnitate identitatea noastră națională și dreptul de a fi liberi”, a subliniat premierul Alexandru Munteanu. Ilie Ilașcu s-a născut în satul Taxobeni, raionul Fălești. În 1992, a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială. Tot în acel an a fost arestat abuziv în regiunea transnistreană de persoane din Armata a 14-a a fostei URSS. Ilaşcu a fost condamnat la moarte și a petrecut nouă ani în detenție, devenind un simbol al rezistenței în fața represiunii politice. În urma unei presiuni internaționale semnificative și a eforturilor diplomatice ale României, Ilie Ilașcu a fost eliberat în 2001. Și-a petrecut ultimii ani din viață în România, ducând un trai modest. Pe zdg.md puteți găsi mai multe fragmente din scrisorile trimise de Ilie Ilașcu din închisorile transnistrene jurnalistei Alina Radu, în prezent directoarea ZdG.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 19 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău. Procurorului de caz, Alexei Cernei, a argumentat cererea prelungirii arestului prin riscul de eschivare și de influențare a procesului. Avocații lui Plahotniuc au calificat însă cererea procurorului drept „nefondată”. În ședința de judecată, procurorul a prezentat primele dintre cele aproape 100 de volume ale dosarului „Frauda bancară”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, iar acestea fac trimitere și la articole de presă, inclusiv ale Ziarului de Gardă. Vladimir Plahotniuc este cercetat într-o cauză separată de marele dosar numit generic „Frauda bancară”, în care figurează mai mulți inculpați.

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, după ce fostul primar n-a asigurat prezența a trei martori la ședința de judecată precedentă. Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, în timp ce se afla la volanul mașinii primăriei, ar fi accidentat mortal un băiat din localitate, iar ulterior ar fi încercat să ascundă urmele accidentului.

În această săptămână, organele de drept au efectuat noi percheziții într-un dosar de corupție în domeniul medicinii estetice. În urma descinderilor, o altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală a fost găsită deținând o diplomă falsă. Iar o fostă contabilă-șefă adjunctă a unei bănci din Fălești va compărea pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și falsificarea documentelor oficiale. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2012–2015, femeia, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace bănești din conturile clienților, inclusiv ale unor agenți economici, iar prejudiciul total cauzat părților vătămate se ridică la peste 1,5 milioane lei. Potrivit informațiilor publice, consultate de ZdG, numele învinuitei este Stela Gorbanovschi. Aceasta și-a recunoscut parțial vina. În 2019, femeia a fost condamnată pentru fapte similare de delapidare.

Sentința primei instanțe în cazul fostului executor judecătoresc Oleg Casian, condamnat în 2024 la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, soldată cu un prejudiciu material de aproape 1,7 milioane lei, a devenit executorie în urma unei decizii a Curții de Apel Centru din 19 noiembrie. De asemenea, instanța a dispus încasarea de la inculpat, în beneficiul statului, a sumei de circa 1,7 milioane de lei drept prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, pentru a garanta recuperarea acestui prejudiciu, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului, în valoare de aproximativ 200 de mii de lei.

Bărbatul care a atacat o judecătoare, în sala de ședințe, cu o cheie de gaz, a fost găsit vinovat de huliganism agravat și condamnat, marți, 18 noiembrie, la cinci ani de închisoare. Conform sentinței consultate de ZdG, bărbatul se numește Alexei Guriță, iar judecătoarea atacată este Georgeta Grozav, de la Judecătoria Chișinău. Bărbatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza de urmărire penală. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Continuăm cu o veste bună în ceea ce privește avansul lucrărilor de construcție a Liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Ultimul pilon a fost instalat în seara zilei de 18 noiembrie, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Astfel, pentru finalizarea proiectului mai este necesară instalarea ultimului kilometru de conductor. De asemenea, la Stația Electrică Chișinău se află în curs de finalizare montarea echipamentului primar, fiind înregistrat un progres total de aproximativ 78%. Linia electrică Vulcănești-Chișinău traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând Stația Electrică Vulcănești 400 kV cu Stația Electrică Chișinău 330 kV.

După trei ani de detenție ilegală în închisorile din regiunea transnistreană, activistul civic pentru drepturile omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Conform Asociației Promo-LEX, în cei trei ani de detenție Vadim Pogorlețchi a fost supus unor tratamente inumane și degradante, fiind lipsit de acces la servicii medicale și de dreptul la corespondență. Pogorlețchi este cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa structurilor ilegale din stânga Nistrului. El a semnalat public încălcările drepturilor omului comise în regiunea transnistreană și a luat atitudine față de acestea, motiv pentru care a fost încarcerat ilegal de două ori.

În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, armata rusă a lansat 470 de drone și 48 de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice și de croazieră, asupra mai multor regiuni din Ucraina. Un atac masiv al rușilor asupra regiunii ucrainene Ternopil a luat viața a 26 de persoane, printre care trei copii. Peste 90 de persoane au fost rănite, inclusiv 18 copii. Între timp, presa internațională scrie că SUA, în colaborare cu Rusia, lucrează la un plan secret pentru a pune capăt războiului provocat de Putin în Ucraina. Așa-numitul plan de pace ar fi inspirat după modelul din Fâșia Gaza, ar conține 28 de puncte și ar prevedea, printre altele, concesii teritoriale ale Ucrainei în favoarea Rusiei. Nici Kievul și nici aliații SUA din Europa nu au fost implicați direct în elaborarea acordului.

Iurie Gundiuc, un om de afaceri care a construit mai multe blocuri locative în Chișinău, a murit la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. De la incident au trecut aproape doi ani, dar dosarul penal se află încă pe masa procurorilor. După acel incident, viața familiei Gundiuc s-a schimbat radical, povestește unul dintre fiii omului de afaceri. De doi ani, Cristian Gundiuc încearcă să elucideze misterul decesului părintelui său și să contribuie la pedepsirea persoanelor care se fac vinovate. Tot el este și cel care a preluat gestionarea firmelor tatălui său, iar odată cu asta și zecile de litigii în care acestea erau implicate.



