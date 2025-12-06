O dronă rusească descoperită într-un sat din raionul Sîngerei a fost dezasamblată de un localnic. Vă spunem în această ediție ce declară autoritățile despre incident și cum a ajuns dispozitivul, la câteva zile după ce a fost găsit, în remorca unui motocultor. Tot astăzi vă prezentăm detalii despre ședința de judecată în care oligarhul Vladimir Plahotniuc a apărut pentru prima dată în fața magistraților după extrădare.

Un locuitor din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a descoperit un aparat de zbor fără pilot, dar în loc să anunțe autoritățile, l-a încărcat în remorca unui motocultor și l-a adus în sat, având intenția de a-l lua acasă. Primarul localității, Oleg Cernei, a declarat, miercuri, pentru ZdG că a fost informat de mai mulți săteni despre incident, alertând imediat autoritățile. Polițiștii au stabilit că drona este de tip Gerbera, care, deseori, este folosită drept momeală. Aceasta a fost găsită pe 29 noiembrie pe un deal din apropierea localității. Ulterior, bărbatul care a descoperit-o, împreună cu un alt localnic, au demontat aparatul de zbor, scoțând motorul și celelalte piese. Drona nu conținea substanțe explozive. Expertul în politici publice al Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, avertizează că astfel de aparate de zbor pot conține capcane. Conform expertului, drona din Pepeni este un model rusesc low-cost, derivat din Shahed, folosit în atacuri de saturare și recunoaștere. O dronă cu numere similare a fost găsită anterior în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Autoritățile îndeamnă oamenii, în cazul identificării unor obiecte similare, să nu le atingă sau să nu încerce să le transporte, pentru că prezintă un pericol. Astfel, în cazul în care găsiți un aparat de zbor, anunțați imediat Poliția.

Președinta Maia Sandu a convocat, marți, ședința Consiliului Național de Securitate, în cadrul căreia a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul ar urma să prevină ingerințele externe. Totodată, documentul prevede măsuri de întărire a securității informaționale, de monitorizare financiară și de consolidare a capacităților de apărare cibernetică. O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Am văzut ce a făcut Kremlinul în ultimele trei scrutine electorale, dar și cum s-au mobilizat instituțiile statului. Acum trebuie să perfecționăm aceste instrumente de combatere a finanțării ilicite a partidelor politice și a campaniilor electorale. Avem mult de lucru și aici. Provocarea cea mare o constituie criptovaluta. Am văzut câte operațiuni netransparente s-au desfășurat în ultimele luni pentru finanțarea ilegală, anume prin cripto”.

După două luni de la extrădare, oligarhul Vladimir Plahotniuc a apărut marți pentru prima oară în fața instanței în dosarul „Frauda bancară”. Fostul lider al Partidului Democrat a fost adus sub escortă din Penitenciarul nr. 13, unde se află în arest din 25 septembrie 2025. Acesta a pledat nevinovat. Oligarhul este acuzat de procurori că ar fi beneficiat de fonduri obținute fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valoare totală de peste 39 de milioane de dolari și peste 3 milioane de euro. În ședința din 3 decembrie, Plahotniuc a cerut să fie audiați 164 de martori. Judecătoria Chișinău a admis audierea a 27 dintre cei 164.

Iar fugarul penal Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat pe 1 decembrie că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova și că-și retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia. Fostul deputat fugar, care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, și-a motivat decizia prin faptul că președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ „au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”.

Ilan Șor, fost deputat: „Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu mi-a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor R. Moldova”.

După anunțul oligarhului, primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, ambii susținuți de Șor, și-au anunțat demisiile, invocând presiuni din partea autorităților. Într-o reacție pe Facebook, deputatul PAS Adrian Băluțel a spus că anunțul lui Șor dovedește că toate promisiunile lui „erau doar minciuni cu care încerca să fure, să trădeze și să amăgească R. Moldova”.

Între timp, mai mulți experți consideră că închiderea așa-ziselor programe de susținere socială nu este doar o simplă retragere a ajutoarelor, ci semnalează, „eșecul monumental al Moscovei” în influențarea vectorului european al R. Moldova. Specialiștii avertizează că fugarul își mută operațiunile în afara țării, însă rețelele propagandistice rămân active și pregătite să continue presiunea politică. Mai multe detalii găsiți pe zdg.md. Despre faptul cum Ilan Șor își exportă modelul de control informațional din R. Moldova în Asia Mijlocie vedeți și în materialul ZdG.

Pensiile și celelalte prestații sociale ar putea fi indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Pentru anul viitor, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor reprezenta 13,6% din PIB. Acest fapt reiese din Legea bugetului de stat pentru anul 2026, care a fost aprobată, joi, de Guvern.

Pentru anul viitor, veniturile bugetului de stat se estimează că vor constitui 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile – 100,57 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetului de stat ar urma să fie de 20,9 miliarde de lei. Totodată, salariul minim va fi majorat la 6300 de lei, iar valoarea de referință în salarizare ar urma să crească de la 2200 la 2400 de lei.

În sezonul rece 2025-2026, familiile din R. Moldova vor beneficia de compensații monetare cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei, a decis Cabinetul de miniștri. La fel ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară. Suma va fi transferată pe cardul bancar sau va putea fi ridicată de la orice oficiu poștal din țară cu prezentarea buletinului de identitate. Iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că, începând cu anul 2026, nu vor mai fi oferite compensații pentru facturile la energia electrică. Ministra Natalia Plugaru a declarat că sprijinul va fi orientat spre „compensații monetare pentru căldură” destinate persoanelor vulnerabile.

Patru funcționari publici cu statut de conducere, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, împreună cu trei agenți economici au fost reținuți, joi, de organele de drept. Reținerile au avut loc după o serie de percheziții efectuate într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice. Potrivit surselor ZdG, a fost reținut șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov, membru al Consiliului Național al Mișcării Alterntiva Națională, precum și șefii de direcție, Vasile Efros și Iurie Savițchi. Potrivit CNA, persoanele sunt bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de pretindere, acceptare și primire ilegală de comisioane din valoarea licitațiilor adjudecate. În schimbul acestor remunerații ilicite, funcționarii ar fi favorizat anumiți operatori economici în procesul de atribuire a contractelor publice. În timpul descinderilor, organele de drept au ridicat mai multe obiecte relevante pentru cauza penală, inclusiv peste 3 milioane de lei.

Descinderi au avut loc și în mai multe raioane ale țării într-un dosar ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia. Potrivit oamenilor legii, scopul ar fi fost crearea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente care să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor. Perchezițiile au vizat 35 de persoane.

În această săptămână, la Kremlin au avut loc discuții între dictatorul rus Vladimir Putin, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, privind încetarea războiului din Ucraina. După cinci ore de negocieri, întâlnirea s-a încheiat fără niciun rezultat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că folosește discuțiile de pace ca pe un instrument politic. Între timp, armata rusă nu încetează să atace Ucraina, intensificându-și atacurile asupra orașului Odesa, lovind în mod special infrastructura energetică. În urma atacurilor din ultimele zile, mai multe persoane au fost rănite, iar unele cartiere ale orașului au rămas fără energie electrică.



