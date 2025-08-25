VIDEO Doi tineri, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor fictive: victima a transferat 130 de mii de lei

Polițiștii din Edineț, în colaborare cu ofițerii INI și procurorii din Edineț, au reținut doi tineri de 18 și 22 de ani, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor fictive. Aceștia riscă până la 5 ani de închisoare.

La 20 august, în urma unui flagrant organizat în raionul Edineț, a fost reținut primul suspect. În aceeași zi, al doilea tânăr a fost localizat și reținut în municipiul Chișinău.

„Potrivit cercetărilor, în perioada 9 iulie – 19 august, suspecții au convins o femeie de 65 de ani, printr-o platformă de comunicare online, să investească sume importante de bani în așa-zise oportunități financiare. Victima a transferat în total 130 000 de lei”, scrie Poliția.

Dacă vinovăția le va fi demonstrată, aceștia riscă închisoare de la 1 la 5 ani.

Poliția reamintește cetățenilor să manifeste prudență în interacțiunile online, în special în ceea ce privește ofertele de investiții sau câștiguri rapide.