VIDEO Detalii noi din dosarul „Kuliok” | Percheziții | Compensații la energie | Cauza decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi | Dispută Zelenski-Trump-J.D. Vance

Alexei Cotorobai, învinuit de omor și viol, a fost plasat în arest preventiv după o anchetă a Ziarului de Gardă. Mai multe detalii vă spunem în câteva clipe. Tot astăzi vorbim despre rezultatele expertizei medico-legale în cazul femeii care a murit la un salon de frumusețe și vă spunem cu cât vor fi indexate pensiile de la 1 aprilie 2025. Vorbim și despre audierea fostului candidat la prezidențialele din România, Călin Georgescu, dar și despre conflictul dintre Trump și Zelenski din timpul întâlnirii de la Washington.

Procuratura Anticorupție a finalizat prezentarea probelor acuzării în privința fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, cercetat în dosarul „Kuliok”. În cadrul ședințelor de judecată, conform procurorilor anticorupție, în fața Curții Supreme de Justiție au fost audiați 15 martori și au fost examinate un șir de documente. Prezentarea probelor a durat mai bine de doi ani, după ce mai multe complete de judecată au fost schimbate din cauza demisiilor unor judecători de la Curtea Supremă de Justiție. În prezent, în acest dosar sunt examinate probele apărării, care sunt constituite din peste 190 de persoane. În așa-numitul dosar „Kuliok”, Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă și încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice. În iunie 2019, Igor Dodon a fost filmat în timp ce primea de la oligarhul Vladimir Plahotniuc o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. Procurorii au finalizat prezentarea probelor în susținerea învinuirii și în privința controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, învinuit de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În cadrul ședințelor de judecată au fost audiați 10 martori.

Începând cu 1 martie, în regiunea transnistreană vor crește tarifele pentru gaze naturale, energia electrică și apă. Conform jurnaliștilor de la Zona de Securitate, motivul invocat de pretinsele autorități de la Tiraspol pentru aceste majorări sunt condițiile de livrare a gazului, scăderea producției de energie electrică și reducerea de trei ori a generării energiei electrice la Centrala de la Dnestrovsk. Marți, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a expediat pretinsului Soviet Suprem un așa-numit proiect legislativ prin care solicită modificări bugetare. Inițiativa prevede redirecționarea fondurilor neutilizate din anul 2024, a celor speciale și municipale, pentru plata salariilor angajaților din sectorul public. Deși administrația separatistă de la Tiraspol ar fi obținut un așa-numit credit din Rusia prin intermediul unor firme interpuse din Ungaria și Dubai, acest lucru nu a reușit să compenseze pierderea veniturilor generate anterior din vânzarea energiei electrice către malul drept al Nistrului și din activitatea Uzinei Metalurgice din Râbnița, scrie Zona de Securitate.

La aproape un an după ce Ziarul de Gardă a scris că un bărbat este acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 14 ani, dar cazul ar fi fost mușamalizat, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, suspectul este bănuit de comiterea infracțiunii de omor și viol. Bărbatul, pe numele său Alexei Cotorobai, este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat recent la închisoare pe viață în cazul omorului Anei-Maria, o tânără de 19 ani care era însărcinată. Anterior, bunica bebelușului decedat a declarat pentru Ziarul de Gardă că Alexei Cotorobai este cel care a omorât copilul, însă pentru decesul bebelușului a fost condamnată mama acestuia, care era minoră atunci. Pentru că familia ei ar fi fost amenințată de Cotorobai, cele două femei au fost nevoite să fugă din R. Moldova.

Oamenii legii au efectuat, miercuri, percheziții în municipiile Chișinău, Edineț și Ungheni într-un dosar de escrocherie. Centrul Național Anticorupție a anunțat că un grup de persoane, abuzând de încrederea unei persoane în etate, ar fi convins-o să investească 400 000 de lei prin intermediul unor platforme online de tranzacționare a criptomonedelor, iar ulterior a deposedat-o de această sumă. În urma descinderilor, de la domiciliile suspecților au fost ridicate dispozitive electronice de stocare a informațiilor. Bănuiții urmau a fi audiați.

Percheziții au avut loc și la un locuitor al satului Găvănoasa, raionul Cahul, într-un dosar de corupere a alegătorilor. Conform CNA, în perioada desfășurării referendumului constituțional și a alegerilor prezidențiale din 2024, persoana vizată de percheziții ar fi transmis mijloace financiare, prin aplicația Promsvyazbank, mai multor persoane cu drept de vot, solicitându-le să voteze NU la referendum și să voteze în favoarea unui anumit candidat la prezidențiale. În urma acțiunilor de urmărire penală, persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit, iar de la domiciliul acesteia au fost ridicate obiecte care urmează a fi supuse expertizei.

Administratorul unei companii a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru complicitate la spălarea banilor din Banca de Economii, a decis Judecătoria Chișinău. Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă, persoana condamnată este Mihail Şecherli. În perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, împreună cu beneficiarul efectiv al acesteia, dar și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la Banca de Economii mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei. Judecarea cauzei a durat un an și 3 luni, iar bărbatul și-a recunoscut vinovăția.

Expertiza medico-legală în cazul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi a fost finalizată. Potrivit surselor Ziarului de Gardă, cauza morții este o embolie, adică o afecțiune medicală gravă, caracterizată prin obstrucția bruscă a unei artere sau vene de către cheaguri de sânge. Embolia a fost provocată de mai multe injectări efectuate în fese, gât și bărbie. Conform acelorași surse, în timpul audierilor, doctorița anesteziologă Ecaterina Maniuc a declarat că proprietara salonului de frumusețe, Irina Borodkina, ar fi fost cea care a efectuat proceduri victimei. Miercuri, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informațiile publicate de ZdG. Aceasta a mai menționat că proprietara salonului de frumusețe, Irina Borodchina, originară din Ucraina, se află în continuare în țara sa de baștină.

Daniella Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne: „Sunt două persoane învinuite pe această cauză pentru practicarea medicinei în condiții ilegale, dar și pentru efectuarea unor intervenții neautorizate care s-au soldat cu deces. O persoană se află în arest. Proprietara, fiind de origine ucraineană, a părăsit R. Moldova în aceeași zi când a fost sesizată și raportată această faptă. Mai mult ca atât, în prezent persoana este în căutare internațională și, urmare a schimbului de informații la nivelul poliției din R. Moldova și din Ucraina, ea se află pe teritoriul Ucrainei”.

Merele moldovenești vor avea acces liber în India, cea mai mare piață de desfacere din lume. Guvernul informează că, pe 21 februarie, Ministerul Agriculturii din India a finalizat toate procedurile necesare și a inclus R. Moldova în lista țărilor aprobate pentru livrarea merelor. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă producătorii de mere interesați să exporte în India să se consulte în prealabil cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Asociația Moldova Fruct. Pentru a obține accesul pe piața indiană, membrii Asociației Moldova Fruct au exportat, sub supravegherea ANSA, din 2023 până în prezent, 340 de tone de mere în India.

Din februarie 2025, toți consumatorii casnici vor beneficia de compensații la energia electrică, incluse direct în facturi. Compensațiile urmează a fi primite din luna martie pentru consumul din februarie. Banii vor fi acordați cu suportul Uniunii Europene. O decizie în acest sens a fost luată, miercuri, de către Cabinetul de miniștri. Astfel, compensațiile la energia electrică vor acoperi creșterea de tarif pentru primii 110 kWh consumați, restul fiind achitați la prețul de 4 lei și 10 bănuți per kWh.

În R. Moldova a fost confirmat primul caz de babesioză, o boală parazitară transmisă prin intermediul căpușelor. Cazul a fost înregistrat la o femeie de 38 de ani, originară din Irlanda, cu reședința temporară în țara noastră. În prezent, femeia beneficiază de tratament, starea ei de sănătate fiind satisfăcătoare. Babesioza începe să se manifeste la câteva săptămâni sau chiar luni de la momentul molipsirii, prin febră, oboseală, frisoane, transpirație, dureri de cap, dureri musculare și pierderea poftei de mâncare. Autoritățile din sănătate recomandă populației să evite autotratamentele și să se adreseze la medic.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a fost ridicat din trafic de polițiști și audiat de organele de drept de la București. Politicianul este acuzat de șase infracțiuni, printre care instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și constituirea unei organizaţii cu caracter fascist. În aceeași zi, Călin Georgescu a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru un termen de 60 de zile. Presa din România scrie că acesta are și câteva interdicţii, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. De asemenea, el nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Pe 24 februarie s-au împlinit trei ani de când Rusia a început un război nejustificat în Ucraina, printr-un ordin al dictatorului rus Vladimir Putin. În această perioadă, pe front au decedat peste 46 de mii de soldați ucraineni, iar circa 380 de mii au fost răniți, conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În ziua marcării celor trei ani de la invazia rusă, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care a solicitat retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean. 93 de țări au susținut rezoluția europeană comună care a numit Rusia stat agresor, în timp ce Statele Unite, Rusia, Belarus și Coreea de Nord au votat împotriva acesteia, subliniind o schimbare majoră în politica SUA de la învestirea președintelui Donald Trump. Între timp, discuțiile privind un eventual acord de pace continuă. Marți, Kievul a ajuns la un acord preliminar cu Washingtonul privind resursele minerale. Președintele Volodimir Zelenski a precizat că după ce vor ajunge la o înțelegere, Ucraina intenționează să semneze cu Statele Unite un alt acord, care va viza un fond de investiții pentru reconstrucția Ucrainei.

ZdG a analizat mai multe astfel de profiluri și a găsit identitatea reală a unora dintre persoanele ale căror fotografii au fost furate de pe rețeaua de socializare rusă VKontakte și folosite pentru a crea profiluri false pe facebook. Materialul integral la acest subiect poate fi găsit pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube. „Cel mai scump drum din Moldova” sau „muzeul corupției în aer liber” sunt două dintre calificativele atribuite drumului Leova – Bumbăta, proiect implementat la frontiera moldo-română în perioada 2022-2024. Deși obiectivul a fost dat în exploatare în vara anului 2024, discuțiile despre legalitatea procedurilor în jurul acestuia nu s-au oprit, fiind exploatate de politicieni, diverse persoane publice sau anonime. La un an după inițierea unui dosar penal care bate pasul pe loc, ZdG a verificat documente, fapte cronologice și vine cu detalii noi despre cum și cine a implementat acest proiect.