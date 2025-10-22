VIDEO Cinci persoane au fost reținute fiind bănuite de comiterea unui furt: „Riscă pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani”

Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, săvârșit în august curent, în raionul Ungheni, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Ca urmare a acțiunilor întreprinse de ofițerii Direcției „Nord” a INI, în comun cu polițiștii din Ungheni și cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, suspecții au fost identificați și reținuți.

„În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea geamului din termopan, în locuința unei femei de 61 de ani din satul Zagarancea, raionul Ungheni. Din domiciliul acesteia au fost sustrase 490 de mii de lei și 2300 de euro, cauzând un prejudiciu total de 534 634 de lei”, conform IGP.

În timpul celor șapte percheziții efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat zeci de pachete de țigări fără timbru de acciz, telefoane mobile de diferite modele, duplicatele mai multor chei, piese din aluminiu folosite la confecționarea cheilor, un dispozitiv pentru detectarea diamantelor, mijloace bănești, bijuterii din aur, precum și alte bunuri relevante pentru cauza penală.

„Cei cinci bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la patru ani”, potrivit comunicatului Poliției.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor infracțiunii și identificării altor persoane care ar putea fi implicate.