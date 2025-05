VIDEO „Angajați” la partid pe bani publici. Ceban: „Dumneavoastră luați un bob de mazăre și-l faceți elefant”

Lista de consilieri a primarului capitalei, Ion Ceban, a fost suplinită cu încă doi sfetnici. Despre noii consultanți, Ion Bulgac, fost vicepreședinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, și Alexei Paniș, fost judecător, am aflat de pe rețelele de socializare, pentru că pe pagina primăriei nu pot fi găsite informații despre angajații din cabinetul edilului. Anunțurile despre angajarea celor doi, pe bani publici, la Primăria capitalei au fost însoțite de mesaje și evenimente care au demonstrat că, pe lângă activitatea în sectorul public, Bulgac și Paniș s-au înrolat, concomitent, și în Partidul „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN).

ZdG a constatat însă că practica de a angaja pe bani publici membri sau promotori activi ai MAN nu este o noutate în relația dintre partidul lui Ceban și Primăria Chișinău, condusă de același Ceban. L-am întrebat pe edilul capitalei dacă apartenența la partidul MAN este un criteriu de angajare în funcții subordonate Primăriei Chișinău, dar acesta a evitat să ofere un răspuns clar: „Eu cred că afirmația dumneavoastră nu are absolut nicio consistență în acest sens, este una manipulatorie, este una distorsionată și nu are de a face nimic cu realitatea zilei de azi”, a fost replica primarului.

Agenda de promovare a MAN, la pachet cu un contract de muncă la Primăria Chișinău. Cazul Bulgac

La 1 aprilie, în cabinetul primarului de Chișinău, a fost angajat un nou consilier – Ion Bulgac, cunoscut până atunci drept vicepreședinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Natalia Ixari, consilieră pe comunicare în cabinetul primarului general, ne-a transmis o fișă, potrivit căreia, Bulgac a fost angajat în calitate de consilier pe domeniul juridic, Bulgac însă spune că este consilier pe domeniul economic.

Sursă: Natalia Ixari

„Eu am venit în calitate de consilier, și am o activitate profesională pe care o desfășor la primăria Chișinău, pe dimensiunea economică. Activitatea ca agent economic eu am început-o încă din anul 2020, am făcut două masterate și continui să fac studii în domeniul acesta, deci eu îmi desfășor activitatea profesională în cadrul primăriei municipiului Chișinău”, spune Bulgac.

La 6 mai 2025, Bulgac anunța public despre noua funcție în cadrul primăriei la pachet cu un alt anunț, cel despre aderarea sa la partidul primarului Ion Ceban – Mișcarea Alternativă Națională, prescurtat – MAN.

Sursă: Fb/ Ion Bulgac

Imediat după ce și-a schimbat partidul, Bulgac a început să participe la evenimente de promovare a partidului condus de angajatorul său. Face asta în afara orelor și zilelor de muncă, au ținut să menționeze liderii formațiunii.

Sursă: Fb/ Victor Pruteanu



Totuși, Bulgac continuă activitățile cu tentă politică și în timpul orelor de muncă: este activ pe rețelele de socializare, distribuind postări și comentarii prin care promovează Partidul Mișcarea Alternativă Națională. La 7 aprilie, tot în timpul programului de lucru, Bulgac s-a numărat printre participanții la evenimentul de comemorare din fața Parlamentului, eveniment care a avut și tentă politică.

Sursă: Fb/ Ion Bulgac

Întrebat de ZdG când a aderat la MAN și dacă planifica acest lucru înainte de a ajunge în funcția de consilier al primarului, Bulgac a menționat: „Nu știu (când am aderat, n.r.), la începutul lunii mai. Încă la data de 3 ianuarie, prima dată, după care la 1 februarie, a doua oară, eu am scris despre necesitatea de a consolida centrul politic, care cumva a arătat că aceasta-i viziunea mea și nu a fost un lucru nici forțat, nici impus.”

L-am întrebat pe consilierul primarului dacă crede că ar fi obținut jobul de consilier dacă nu ar fi aderat la MAN. „Cu siguranță, pot să vă dau și în scris că nu mi s-au pus anumite condiții”, a răspuns Bulgac. Deși figurează în calitate de consilier juridic, acesta a adăugat că are expertiză în… domeniul economic, întrucât este antreprenor din 2020.

A încheiat un contract de prestări de servicii cu Primăria Chișinău și face campanie pentru partidul primarului. Cazul Paniș

La doar câteva zile după anunțul lui Bulgac, în 11 mai 2025, și fostul judecător Alexei Paniș, care a picat de două ori evaluarea Comisiei Pre-Vetting pentru că s-a constatat că nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică, a anunțat că, „cu mare drag și responsabilitate, am acceptat să fac parte din echipa cabinetului primarului general Ion Ceban. […] Când spunem că Moldova poate, în primul rând este exemplul Chișinăului. Dacă Chișinăul Poate – și Moldova va putea!”, fără însă a indica că s-ar fi alăturat și echipei MAN.

Sursă: Fb/ Alexei Paniș

Potrivit informațiilor oferite pentru ZdG de Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a Primăriei, Alexei Paniș a încheiat un contract de prestări de servicii cu Primăria Chișinău, de consiliere a edilului tot pe domeniul juridic, chiar dacă pe acest domeniu primarul este deja consiliat, iar instituția are o întreagă direcție care gestionează cazurile juridice ale Primăriei și Consiliului municipal Chișinău.

ZdG a solicitat și informații privind alte contracte de prestări-servicii semnate de Primăria Municipiului Chișinău pentru a asigura consilierea primarului, însă, până la ora publicării, nu am primit un răspuns.

La fel ca în cazul lui Bulgac, după publicarea anunțului, pe rețelele de socializare au fost distribuite mai multe postări din care putem deduce să Paniș se implică și în activitatea partidului MAN. Unele fotografii erau însoțite de texte precum „echipa de calibru superior se mărește”, fără a preciza însă care echipă – a Primăriei Chișinău sau a Partidului MAN.

Sursă: Fb/ Andrei Oțel

La fel ca Bulgac, și Paniș este activ pe rețelele de socializare, distribuind postări și comentarii cu tentă politică în timp ce muncește pe bani publici la primărie.

Contactat de ZdG, Paniș ne-a spus că, chiar dacă merge prin țară, unde participă la evenimente de promovare a formațiunii politice conduse de Ceban, nu s-a alăturat echipei MAN.

ZdG: Membri ai MAN distribuie postări cu dumneavoastră din teritoriu, acolo unde se desfășoară o campanie care se numește „La sfat cu cetățenii”, alături de dumneavoastră, și scriu „echipa de calibru superior se mărește”.

A. Paniș: Acolo scrie „echipa MAN”?

ZdG: Înseamnă că se referă la echipa primăriei și faceți campanie pentru MAN din calitatea dumneavoastră de consilier al primarului Ion Ceban, adică membru al echipei cabinetului edilului?

A. Paniș: Eu v-am spus, nu fac parte din echipa partidului și pot să particip la orice întrunire și la orice eveniment consider eu de cuviință. Și o să particip în continuare la evenimentele la doresc să particip.

75% din membrii Consiliului Politic Național al partidului sunt și angajați ai Primăriei Chișinău

Cele mai recente angajări pe bani publici în cabinetul edilului Ion Ceban nu sunt excepții.

Fundamentul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN) a fost pus în 2022 de edilul Chișinăului, Ion Ceban, și mai mulți angajați din structurile subordonate primăriei capitalei. În prezent, Consiliul Politic Național al Partidului numără 48 de membri, iar peste 75% dintre ei sunt angajați ai Primăriei Chișinău.

Ziarul de Gardă a documentat mai multe cazuri care arată cum, în procesul consolidării partidului, mai mulți membri care au fondat sau care au aderat între timp la partidul condus de edilul capitalei, promotori activi ai formațiunii politice, s-au pricopsit cu funcții și în structurile primăriei conduse de Ion Ceban.

Angajat la Primăria Chișinău după un „stagiu” la MAN. Cazul Pruteanu

În decembrie 2022, Victor Pruteanu era unul dintre participanții la evenimentul oficial de constituire a MAN, iar în luna iulie 2023 declara pe pagina sa de Facebook că se va implica în politică alături de MAN. La scurt timp, după ce a făcut mai multe postări prin care acuza Comisia Electorală Centrală de partizanat politic, în august 2023, Pruteanu a fost angajat la Primăria Chișinău în calitate de consilier responsabil pe domeniul justiției în cabinetul lui Ion Ceban, funcție pentru care obține un salariu anual de circa 210 mii de lei, adică 17,5 mii de lei lunar.

De atunci, pagina de Facebook a consilierului lui Ceban abundă în postări de promovare a activității MAN și prin care critică alte partide, multe dintre ele publicate în timpul orelor de muncă.

„Eu lucrez în administrația centrală din 2014, începând cu funcții de execuție până la funcții de conducere, eu am lucrat mult timp în structuri centrale. Din 2022 am relații de muncă cu primăria Chișinău”, a declarat Pruteanu.

Însă în declarațiile de avere și interese personale depuse de Pruteanu nu sunt trecute venituri oficiale pe care le-ar fi obținut acesta în urma „relațiilor de muncă” prestate pe parcursul anului 2022 și care ar demonstra activitatea acestuia în structurile primăriei înainte de a fi angajat în calitate de consilier în 2023.

Victor Pruteanu, în discuție cu ZdG

ZdG: Credeți că a existat principiul meritocrației la angajarea dumneavoastră într-o funcție pe bani publici? După acest principiu ați fost angajat?

V. Pruteanu: La primărie, cu siguranță, există principiul meritocrației, dar la Parlament, v-am spus că el nu e, pentru că jumătate sunt de la PAS, angajați ilegal în funcție publică, nu de încredere, dar funcție publică. Iată duceți-vă acolo și-i întrebați, să vedeți câți galbeni sunt acolo!

De la partid, direct în funcția de consilier al primarului. Cazul Belostecinic

După un scenariu similar, și Andrian Belostecinic a obținut un fotoliu de consilier în Cabinetul primarului Ion Ceban. Membru activ al MAN, Belostecinic apare în fotografii alături de echipa formațiunii încă în iunie 2023. În august 2024 acesta este numit în funcția de consilier al primarului în domeniul relațiilor externe, iar potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul respectiv, acesta a încasat de la primărie 96 de mii de lei, adică circa 8 mii de lei lunar.

Adrian Belostecinic, alături de MAN în iunie 2023. Sursa: Fb/ Mișcarea Alternativă Națională

Tot din declarațiile de avere și interese personale depuse de Belostecinic, aflăm că firmele familiei, „Advision-Art” SRL, în cadrul căreia consilierul lui Ceban figura drept fondator și administrator până în momentul angajării la primărie, și PUBLICAŢIA PERIODICĂ REVISTA „BRILLIANCE REVIEW” S.R.L., administrată de soția lui, Irina Belostecinic, au beneficiat de mai multe contracte pe bani publici, semnate în exclusivitate cu structuri subordonate municipalității.

În fotografiile publicate pe paginile de Facebook ale colegilor săi, Belostecinic se află printre membrii MAN care promovează formațiunea prin evenimente organizate pe teritoriul țării.

Sursă: Fb/ Ixari Natalia

I-am transmis acestuia mai multe întrebări pe pagina sa de Facebook, însă până în momentul publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.

Funcționar public, distribuie postări politice în timpul orelor de muncă, contrar legislației: „Dacă am greșit, îmi cer iertare”

În iulie 2023, Vladimir Bolocan publica pe Facebook prima imagine-simbol pentru partidul lui Ceban, din textul căreia – „MAN. Alternativa. În timp ce alții vorbesc, noi facem!” – putem deduce că Bolocan era deja membru al MAN.

Sursă: Fb/ Vladimir Bolocan

La 20 septembrie 2023, la doar câteva zile după ce a plecat de la Agenția de Transplant din cadrul Ministerului Sănătății, a fost numit în funcția de șef adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, pentru un salariu anual de 240 de mii de lei, adică circa 20 de mii de lei lunar.

Bolocan spune că a plecat de la Ministerul Sănătății „după mai multe blocaje în privința alinierii cadrului normativ la cerințele UE”, iar ulterior, „am participat la concursul” organizat pentru suplinirea funcției de director adjunct.

„Nu toți sunt ca cei din PAS. Eu am câstigat concursul, apropo – similar, am câștigat concursul și pentru jobul anterior. Așa că, vă rog, nu căutați obiceiurile nesănătoase ale Guvernului în Primăria municipiului Chișinău”, a adăugat Bolocan.

La fel ca alți colegi de-ai săi din MAN angajați în funcții publice, Bolocan publică postări și comentarii cu tentă politică pe pagina sa de Facebook și chiar participă la evenimente organizate de blocul politic din care face parte partidul său, toate – în timpul orelor de muncă.

Sursă: Fb/ Blocul Alternativa

„În ceea ce privește distribuirea în timpul orelor de muncă a informațiilor pe Facebook, mă strădui să nu fac distribuire în timpul orelor de muncă a activității de partid, de obicei, o fac fie la pauza de masa, fie după 17:00. Dacă am greșit, îmi cer iertare și voi fi mai atent pe viitor”, spune Bolocan.

Lider MAN, instalat la conducerea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

În decembrie 2024, Tudor Cucu era ales președinte al Organizației Teritoriale Criuleni a partidului „Mișcarea Alternativă Națională”. „Am decis să mă alătur acestei echipe, împreună cu colegii, deoarece are cel mai mare potențial politic și, într-adevăr, realizează ceea ce promite”, declara Cucu.

Câteva luni mai târziu, în aprilie 2025, Cucu mai obținea o funcție de conducere, de această dată însă, pe bani publici. Președintele Organizației Teritoriale Criuleni a partidului lui Ion Ceban a fost „instalat” în fotoliul de director adjunct la Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.

L-am contactat telefonic pe Cucu, însă la auzul întrebării, acesta ne-a spus că nu poate vorbi și că va reveni mai târziu. L-am telefonat repetat două zile consecutiv, însă nu ne-a răspuns la apeluri.

Am mers la Asociația de gospodărire a spațiilor verzi. Am fost informați că Tudor Cucu se află într-o ședință și ni s-a transmis că va reveni cu un apel, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Comunicatorul instituției, Victor Nichituș, ne-a informat că nu ne poate oferi răspuns la întrebarea privind modul în care a venit Cucu în funcție.

Fost angajat al Poliției de Frontieră, membru activ al MAN, angajat la „Supravegherea și protecția animalelor”

Ruslan Darie a activat până în 2020 în cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Darie a aderat la MAN după formarea partidului, iar în 2023 a fost numit administrator interimar al Întreprinderii Municipale „Supravegherea și protecția animalelor”, pentru un salariu anual de 335 de mii de lei pentru activitatea la „Supravegherea și protecția animalelor”, adică aproape 28 de mii de lei lunar.

Deși Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public spune că „în timpul exercitării atribuțiilor, funcționarul public se va abține de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor politice şi favorizarea vreunui partid politic sau vreunei organizații social-politice”, Ruslan Darie este unul dintre cei mai activi membri ai MAN și publică adesea postări și comentarii pe rețelele de socializare în timpul orelor de muncă.

Contactat de ZdG, Darie a refuzat să ne răspundă la întrebări, motivând că „toată presa știe, eu nu ofer interviuri la telefon, pentru că nu știu cu cine vorbesc.” Darie ne-a spus că revine din concediu în luna iunie și atunci ne va răspunde la întrebările pe care le avem cu privire la experiența ce-l recomanda pentru funcția publică. A precizat doar că „expertiză am în orice domeniu, pentru că fiecare cetățean are, trebuie doar dorință să fie, dar eu nu știu cu cine vorbesc și nu vă pot da răspunsuri la întrebările dumneavoastră.”

A schimbat PSRM pe MAN și a devenit administrator interimar al Direcției parcurilor, cultură și odihnă

În decembrie 2024, Vasile Secrieru, consilier raional ales pe lista PSRM și fost președinte al raionului Rîșcani, a participat la evenimentul de creare a Organizației Teritoriale Rîșcani a partidului MAN, după ce, cu doar două săptămâni înainte, la 10 decembrie, fusese „instalat” în funcția de administrator interimar al Î.M. „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”.

Ceban și Secrieru, la crearea OT MAN Rîșcani, decembrie 2024. Sursă/ alternativa.eu

Secrieru, candidat pentru funcția de primar, susținut de PSRM în 2023. Sursa: Fb/ Vasile Secrieru

La fel ca alți colegi de partid care dețin funcții publice, și Secrieru distribuie în timpul orelor de muncă postări politice prin care promovează echipa din care face parte.

Sursă: Fb/ Vasile Secrieru

În aprilie 2025, în cadrul ședinței Consiliului Raional Rîșcani, Vasile Secrieru și-a oficializat plecarea din PSRM și aderarea la MAN.

L-am sunat în repetate rânduri pe Secrieru, însă nu ne-a răspuns la apeluri. I-am transmis întrebările în scris, dar nu am primit răspuns.

Ceban: „Dumneavoastră luați un bob de mazăre și-l faceți elefant”

Am discutat cu primarul Ion Ceban, tot el președinte al Partidului MAN, pentru a înțelege dacă apartenența politică este un criteriu de angajare pe bani publici la Primăria Chișinău.

ZdG: Este apartenența la partidul MAN un criteriu de angajare în funcții subordonate Primăriei Chișinău?

I. Ceban: Eu cred că afirmația dumneavoastră nu are absolut nicio consistență în acest sens, este una manipulatorie, este una distorsionată și nu are de a face nimic cu realitatea zilei de azi.

ZdG: Doar o precizare – nu era o afirmație, era o întrebare pentru dumneavoastră. Ar mai fi fost acești oameni angajați la Primărie dacă nu ar fi făcut activitate în favoarea MAN, pentru că vedem faptul că mai mulți care au fost angajați la Primărie mai întâi au aderat la MAN, au făcut activitate în teritoriu, iar ulterior au venit și la Primărie.

I. Ceban: Haideți un pic să vă dezamăgesc. Din afirmația dumneavoastră, de exemplu, domnul Paniș nu este membru MAN.

ZdG: Nu vorbeam de domnul Paniș. Vorbeam despre alți oameni.

I. Ceban: Păi, dumneavoastră generalizați. Dumneavoastră luați un bob de mazăre și-l faceți elefant. […] Pentru că este ceea cu ce vă ocupați dumneavoastră în fiecare zi.

ZdG: Contează meritocrația la angajarea la primărie?

I. Ceban: Cu certitudine, meritocrația contează. Când vorbim despre angajări, echipe, oameni, experiență, trebuie să ne uităm la rezultate. Eu sunt mândru de rezultatele pe care le avem la această etapă.

Ion Ceban, foto ZdG

„Dacă ne uităm la rezultatele pe care le are primăria, putem să credem că ar exista un tip de favoritism”

Vlada Ciobanu, membră a „Primăria mea”, platformă care monitorizează activitatea Primăriei municipiului Chișinău, spune însă contrariul.

„Dacă ne uităm în ansamblu la activitatea primăriei, la rezultatele pe care le are primăria, putem să credem că, da, poate ar exista un anumit tip de favoritism, pentru că activitățile și rezultatele despre care vorbește primarul nu prea au legătură cu realitatea, sunt multe probleme urbane care nu sunt rezolvate în timp, iar cea mai mare problemă pe care o vedem în ultimul timp e că primăria s-a închis foarte mult, nu răspunde la solicitări de informații, nu publică informație relevantă, deși publică foarte multă informație”, explică Vlada Ciobanu.

„Nu putem să extindem lista de consilieri pentru toate persoanele pe care primarul vrea să le angajeze”

Potrivit informațiilor oferite de Primăria Chișinău, primarul are 12 consilieri în cabinetul său, condus de Elena Panuș, iar Alexei Paniș îl consultă pe edil ca urmare a semnării unui contract de prestări de servicii. În Legea privind statutul municipiului Chișinău nu este indicat un număr exact de consilieri și nici domeniile strategice pe care ar trebui să fie consultat edilul.

Experta Vlada Ciobanu critică faptul că lista de consilieri nu este plasată pe pagina web a primăriei.

Vlada Ciobanu, expertă „Primăria mea”

„Primarul trebuie să fie responsabil de banii publici, evident că are nevoie de un anumit ajutor și anumiți consilieri. În același timp, cred că trebuie să existe un număr limitat pe anumite domenii care sunt esențiale pentru funcționarea orașului Chișinău. Nu putem să extindem lista de consilieri pentru toate persoanele pe care primarul vrea să le angajeze. Trebuie să existe această responsabilitate și trebuie să existe și o explicație: de ce un anumit număr de consilieri, care sunt domeniile strategice și prioritare pentru dezvoltarea orașului Chișinău, pentru că, să nu uităm, primăria are direcții, are funcționari publici, care la fel trebuie să ajute și Consiliul municipal, dar și primarul. […] Ar fi bine ca primarul să publice pe pagina primăriei, cu CV-urile, pentru a înțelege de ce una sau alta persoană a fost angajată într-o anumită funcție, chiar dacă este vorba doar despre un consilier personal, o persoană loială, oricum trebuie să înțelegem care sunt calitățile, care este experiența care au făcut ca o persoană să ajungă anume în această funcție”, explică Vlada Ciobanu

Contactată de ZdG, Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, spune că „volumul este foarte mare la primărie, dar sunt direcții aparte pe domenii, nu știu dacă este nevoie de atât de mulți consultanți suplimentari. Eu cred că aici s-au creat funcții pentru anumiți oameni în contextul politic.”

„Asistăm la fenomenul de utilizare a resurselor administrative”

Nicolae Panfil, expert Promo-Lex: „Atunci când la serviciu angajații nu se ocupă de activități din fișa postului, ci de activități politice, asistăm la fenomenul de utilizare a resurselor administrative, care nu este unul nou, din păcate. Am vorbit recent în cadrul Parlamentului, la consultări publice în cadrul cărora am adus în discuție necesitatea reglementării cadrului legal, ca noțiunea de resurse administrative să fie extinsă, pentru că acum ea se referă doar la mijloace financiare, resurse materiale, bunuri, bani și așa mai departe. Ori, noi am arătat că însăși posibilitatea de a lua anumite decizii, de a împărți bugetul într-un anumit fel care să te avantajeze ca partid sau de a angaja anumite persoane, este și aceasta o formă de utilizare a resurselor administrative.”