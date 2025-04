A fost stabilită data alegerilor parlamentare, moldovenii care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor plăti tarife de roaming mai mici, iar fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a lansat noi acuzații în adresa unor foști oficiali. Vorbim despre toate în această ediție a Săptămânii de Gardă.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 28 septembrie. Parlamentul a votat, joi, un proiect de lege care stabilește acest lucru. Prim-ministrul Dorin Recean susține că la alegerile parlamentare din această toamnă vor exista din nou tentative de cumpărare masivă a voturilor, la fel cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit lui Recean, peste 6000 de cetățeni au fost până acum sancționați contravențional pentru că și-au vândut votul la prezidențialele din anul trecut.

Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova: „Avem de ales: ori pierdem această șansă istorică, indiferent din ce motiv – din frică, din lene, din cinism sau oboseală, ori acționăm împreună: instituțiile statului, polițiști, judecători, procurori, ca să devenim un stat membru al Uniunii Europene, cu bunăstare, pace și dreptate”.

Într-un discurs susținut, joi, în plenul Parlamentului, președinta Maia Sandu a declarat că instituțiile statului trebuie să depună toate eforturile pentru ca pe 28 septembrie să fie asigurate alegeri parlamentare libere și corecte.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Justiția trebuie să-i pedepsească în primul rând pe cei care organizează cumpărarea de voturi. Cei care încearcă să cumpere puterea în Moldova vor să folosească țara noastră în război împotriva Ucrainei. Și folosesc pentru asta niște pioni locali, care nu se gândesc nicidecum la binele oamenilor. Cetățenii Moldovei trebuie să decidă viitorul țării. Iar cetățenii își doresc un viitor pașnic pentru țară și pentru copiii lor”.

Totodată, șefa statului a venit cu un apel către partidele politice.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Opriți discursul de ură și cel de dezbinare. Nimic nu justifică destabilizarea țării și punerea siguranței oamenilor în pericol. Vedem încercări de a folosi autonomia găgăuză în scopuri de destabilizare. O grupare criminală caută din răsputeri să preia întreg controlul asupra regiunii. Autonomia găgăuză trebuie să fie condusă de găgăuzi în interesul comunității pe care o reprezintă, nu în interesul hoților”.

Mandatele actualilor deputați expiră în iulie 2025. Conform legislației, alegerile parlamentare se desfășoară în cel mult trei luni de la expirarea sau dizolvarea Parlamentului precedent, iar data alegerilor se stabilește cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor, prin hotărâre de Parlament.

Scandalul din justiție continuă și săptămâna aceasta. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, i-a acuzat pe fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, pe fostul director al Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, și pe Eugeniu Rurac, fostul șef interimar al Direcției generale urmărire penală din cadrul CNA, că ar fi șantajat judecători cu „informații compromițătoare”. Evenimentele ar fi avut loc, susține Dragalin, în septembrie 2022, în a doua sa lună de mandat.

Veronica Dragalin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție: „Eu cu aceste trei persoane am vorbit personal direct, aparte, și le-am spus că nu voi participa în ceea ce faceți voi, iar dacă știu că continuați metodele despre care am aflat, am să vă pornesc dosare penale. Eu am fost în conflict de la început, doar că a devenit public mult mai târziu. Eu consider că CNA a obținut multă informație compromițătoare despre procurori și judecători, anume pentru că CNA a pregătit fel de fel de note informative pentru procedura de pre-vetting și pentru confirmarea în funcție a celor 40 de judecători”.

Veronica Dragalin nu a explicat de ce nu a sesizat atunci organele de drept în privința celor declarate. Iulian Rusu nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a comenta acuzațiile, însă a scris într-o postare pe Facebook că „fazele de lună plină amplifică stările emoționale și psiho-emoționale negative”. Eugen Rurac a refuzat să ofere o reacție, iar fostul ministru al Justiției a respins declarațiile Veronicăi Dragalin, calificându-le drept „minciuni sfruntate”.

Fosta președintă a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunităţi, Olesea Stamate, autoarea unor amendamente la legea amnistiei, care au contribuit la eliberarea din penitenciar a unor condamnați la detenție pe viață, a înregistrat, joi, un proiect de hotărâre prin care propune constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, care să investigheze eliberarea dubioasă a condamnaților.

Olesea Stamate, deputată neafiliată: „Îi îndemn pe toți deputații – în special pe foștii mei colegi din PAS – să susțină această inițiativă. Dacă avem toți interesul sincer ca cetățenii să afle adevărul, trebuie să lăsăm actele și faptele să vorbească. Această comisie va permite: – să lămurim public toate detaliile, – să demontăm orice manipulare, – și să punem capăt speculațiilor și atacurilor fără temei”.

După ce PAS i-a cerut să renunțe la mandatul de deputată, Olesea Stamate s-a retras din fracțiunea PAS și a anunțat că-și va continua activitatea în Legislativ în calitate de parlamentară neafiliată.

Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, învinuit de trădare de patrie, rămâne în arest la domiciliu. Decizia a fost luată marți de către magistrații Curții de Apel Chișinău, care au respins recursul avocaților. Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a declarat pentru TVR Moldova că este necesar ca Ion Creangă să rămână în arest la domiciliu pentru a nu pune în pericol desfăşurarea procesului pe cazul său. De cealaltă parte, Creangă se declară nevinovat.

Doi inspectori de patrulare și un intermediar au fost reținuți pe 14 aprilie într-un dosar de corupere pasivă. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins și acceptat 60 de mii de lei pentru a mușamaliza un caz. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei doi polițiști, în timp ce se aflau în exercitarea funcției, ar fi stopat un cetățean străin în localitatea Anenii Noi la volanul unei mașini de model Dacia Duster. În urma verificării șoferului și a actelor automobilului, s-a constatat că acesta nu deținea dreptul de a conduce autovehicule și s-ar fi aflat în stare de ebrietate alcoolică. Pentru a nu întocmi proces-verbal de documentare a infracțiunii, bănuiții ar fi pretins 60 de mii de lei – bani care ulterior au fost transmiși și primiți, printr-un intermediar, sub controlul CNA.

Procurorul-șef al Procuraturii din Autonomia Găgăuză va fi numit exclusiv de către Consiliul Superior al Procurorilor și procurorul general al R. Moldova. Decizia a fost luată pe 14 aprilie de către Curtea Constituțională, care a constatat că prevederile, care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să participe la procesul de numire a procurorilor, depășesc competențele stabilite prin statutul special al Autonomiei Găgăuze. Până acum, candidatul la funcția de procuror-șef al Procuraturii din Autonomia Găgăuză era desemnat de către Adunarea Populară a Găgăuziei, care este un organ politic.

Moldovenii care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor plăti tarife de roaming mai mici, iar, în cinci ani, autoritățile planifică eliminarea totală a acestor taxe. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, joi, de Parlament. Autorii documentului susțin că tariful va fi egal cu cel național, iar, potrivit estimărilor, consumatorii vor economisi între 30% și 70% din costurile actuale de roaming, în funcție de tipul serviciilor utilizate. Furnizorii sunt obligați să trimită utilizatorilor notificări automate în momentul când aceștia intră într-o zonă de roaming și să informeze detaliat despre costurile fiecărui serviciu. Pe 1 ianuarie 2025, tarifele de roaming între R. Moldova și statele membre ale Uniunii Europene au fost reduse după ce a fost ratificat un acord în acest sens.

Datorită dezvoltării active a surselor alternative de energie, grădinița, școala precum și unii locuitori din satul Feștelița, raionul Ștefan-Vodă, au zero cheltuieli la energie. Un impuls major pentru tranziția către sursele regenerabile a avut-o invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Cum a devenit Feștelița un exemplu de independență energetică, aflați dintr-un material publicat pe canalul nostru de YouTube.

Iar luni, pe canalul nostru de YouTube, vom publica un reportaj de la Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, unde am discutat cu Evdochia Crețu, o fostă profesoară, abonată a Ziarului de Gardă, în vârstă de 84 de ani. Cine, în opinia ei, influențează lucrurile în țara noastră cu ajutorul unor politicieni locali și ce ar trebui să facă Donald Trump în legătură cu războiul din Ucraina, aflați luni din materialul video. Într-un nou episod al Podcastului ZdCe, colega noastră Natalia Zaharescu a avut-o invitată pe ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Aceasta a vorbit despre modificările legislative care s-au soldat cu eliberarea din închisoare a mai multor deținuți condamnați pe viață, dar și despre acuzațiile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.