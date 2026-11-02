Victoria Belous va candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău în 2027

Actuala ministră a Finanțelor, Victoriei Belous, va candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027. Anunțul a fost făcut de către Organizația Municipală PAS Chișinău luni, 2 noiembrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate a scris pe Facebook:

„Victoria Belous și-a construit o carieră solidă de la zero în sistemul fiscal, iar faptul că a parcurs treptat toate etapele într-o instituție îi oferă o înțelegere practică și în detalii a provocărilor bugetare, mediului de afaceri și mecanismelor fiscale. Experiența sa solidă în a construi bugete naționale îi oferă credibilitatea necesară că va ști să facă ordine în bugetul municipal și va asigura cheltuirea responsabilă a banului public.

Chișinăul are cel mai mare buget din țară și un potențial enorm de dezvoltare. Orașul are nevoie de o administrație cu viziune, care gestionează corect banul public, atrage fonduri europene și face proiectele mari de care chișinăuienii au nevoie pentru următoarele decenii. Organizația Municipală PAS Chișinău își exprimă susținerea deplină pentru Victoria Belous și pentru proiectul unui Chișinău european, administrat profesionist și corect”, se arată în mesajul PAS.

Pe 12 octombrie, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, desemnat anterior de PAS drept potențial candidat la Primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, și-a retras candidatura din motive personale și familiale.

Alegerile locale generale urmează să aibă loc în toamna anului 2027.