Reacții după noua propunere a PAS pentru primăria capitalei: „Îi netezește lui Ion Ceban drumul spre al treilea mandat”

Anunțul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a o susține pe actuala ministră a Finanțelor, Victoria Belous, pentru a candida la funcția de primar al Chișinăului a declanșat un val de reacții publice. În timp ce unii o descriu pe Victoria Belous ca fiind „nepopulară” în rândul alegătorilor din Chișinău, alții declară că ministra „este o luptătoare”.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a venit cu primul său mesaj după anunțul de luni, 2 noiembrie.

„Am acceptat propunerea echipei PAS de a fi înaintată în calitate de candidat pentru funcția de primar de Chișinău cu un sentiment imens de responsabilitate. Orașul nostru are un potențial enorm de dezvoltare. Dar are și probleme care cresc pe an ce trece.

Numărul mare de mașini face ambuteiajele tot mai insuportabile, iar parcările în câte 2 rânduri pe trotuare – un blocaj permanent. Școlile sunt tot mai aglomerate. Poluarea aerului, construcții fără o logică urbanistică, cartiere rezidențiale fără grădiniță sau școală prevăzută, rețele vechi de decenii de apă și canalizare. Acestea sunt probleme structurale care nu se vor rezolva de la sine, iar soluțiile pentru ele întârzie”, a declarat Victoria Belous.

„PAS o înaintează pe Victoria Belous la funcția de primar și îi netezește lui Ion Ceban drumul spre al treilea mandat”

În urma anunțului actualei ministre, în spațiul public au apărut un șir de reacții. Activistul Ion Andronache a scris, într-o postare pe Facebook, că actuala ministră a Finanțelor nu ar putea face față primarului general în dezbateri privind problemele orașului Chișinău.

„Chiar dacă nu mai trăiesc în Chișinău de 4 ani jumate, îmi pasă de soarta orașului în care m-am născut și am copilărit. Nu vreau ca Ceban să mai câștige un mandat. Asta ar fi culmea! Însă se pare că acesta iar va câștiga lejer. PAS a înaintat-o pe Belous (ministra finanțelor) în calitate de candidată. O politiciană respectată doar în rândul partidului de guvernământ. O politiciană care nu-i populară deloc în rândul alegătorilor indeciși pentru deciziile neinspirate pe care le-a făcut îndată ce a devenit ministră. În plus mă îndoiesc că aceasta cunoaște problemele orașului așa încât să-i țină piept badaranului de Ceban în dezbateri.

Totuși îmi mențin părerea pe care am avut-o 4 ani în urmă. PAS-ului îi este convenabil ca primăria Chișinău să fie condusă de opoziție. O să aibă în cine bate în continuare toți deputații și miniștrii. O să aibă pe cine da vina. O să aibă pretexte să facă scandaluri inutile atunci când au eșecuri la guvernare. Îmi pare rău pentru oraș. Chișinăul merită mai mult”, a scris acesta.

Și Leo Zbancă, coordonator al dezvoltării organizaționale în cadrul Centrului de Informaţii GENDERDOC-M, a publicat o reacție în urma anunțului PAS.

„Eu așteptam să fie Chironda, așteptam că cei de acolo, de sus, au înțeles ceva despre așteptările chișinăuienilor, despre greșelile comise, despre necesitatea expertizei într-un oraș care trebuie pregătit URGENT pentru o eventuală aderare la Uniunea Europeană… și iaca na… O să ne înădușim în gaze, trafic, bilete de hârtie în transportul public, apă pluvială până la brâu și populism încă mulți ani.„Mersi”, PAS. Mai bine îl propuneați direct pe Ceban, ar fi fost mai cinstit decât s-o împingeți pe doamna Belous sub autobuzul opiniei publice, care este deja foarte nefavorabilă pentru ea.

Ce strategie de autodistrugere sau sabotaj e asta? O țară europeană ar trebui să înceapă cu o capitală europeană. Iar o capitală europeană trebuie guvernată de oameni care se pricep în orașe și în nevoile oamenilor. Nu în finanțe. Finanțele sunt importante pe intern, pe extern ca să strângi voturi trebuie să propui un candidat pe placul și înțelesul oamenilor. Nimeni n-o să voteze un tehnocrat nepopular cu scandal din urmă și lipsa experienței în administrația orașului”, se arată în mesajul activistului de pe Facebook.

Jurnalistul Alexandru Cozer a scris că speră ca până la alegerile locale din 2027 „Chișinăul să aibă o alternativă serioasă”.

„Cred că Ceban când a văzut candidatul PAS-ului .2 la funcția de primar a sărit efectiv din scaunul cu rotile de bucurie, chiar dacă medicii nu-i recomandă asta.

Nu sunt adeptul teoriei conspirației și nu am fost niciodată, dar în cazul ăsta parcă le-aș da un pic de dreptate conspiraționiștilor care spun că Ivan și PAS se mai proptesc reciproc uneori. Sper ca până la alegeri Chișinăul să aibă o alternativă serioasă, profesionistă și sănătoasă pentru funcția de primar. Altfel capitala noastră va mai avea mult de suferit sub catastrofa actuală de administrație…”, a scris acesta pe Facebook.

Și jurnalistul Vitalie Călugăreanu a comentat propunerea PAS pentru candidatura primăriei Chișinău. Acesta a catalogat decizia drept „calcule politice ciudate”.

„Să înaintezi la funcția de primar de Chișinău ministrul Finanțelor la câteva luni după ce mărești taxele și impozitele, după ce bagi taxe pe Temu și îl anunți în pragul unei ierni cu facturi duble față de anul trecut, înseamnă să nu-ți pese de acest om, să-i faci cadou lui Vanea încă un mandat și să-l pregătești de președinție. Ciudate calculele politice”, a scris pe pagina sa de Facebook.

Expertul WatchDog.MD, Ștefan Bejan, a scris un mesaj scurt pe Facebook:

„Vasile Costiuc face o „boroboață”, iar toată lumea uită că au fost furate datele a peste 750 de mii de moldoveni. „. Poate totuși noi ceva nu știm?”, a scris acesta după anunțul PAS din 2 noiembrie.

Și fostul premier Ion Sturza a comentat candidatura Victoriei Belous.

„Doamna Victoria Belous este o luptătoare. Indiferent de domeniu, dacă e nevoie să meargă la înaintare — merge. Și nu cred că iese prea mult din cutuma politicii de cadre a partidului de guvernare. Loială și în careu. Ba mai mult, nu cred că ar fi un primar rău. Cel puțin în comparație cu actualul.

Dar… Primarul nu-i numit de partid. El trebuie să câștige votul cetățenilor cetății. Aici apar problemele. De la un om puțin cunoscut de la Finanțe până la primăria unui oraș mare e un drum lung. E nevoie de ceva mai mult: carismă, notorietate, profil de politician. E posibil să construim un asemenea profil într-un an? Da, dacă nu vrem să câștigăm alegerile. Am mai văzut așa ceva în trecutul nu prea îndepărtat. Doar dacă vrem să avem un alt ministru al Finanțelor… Dar asta este o speculație de-a mea”, se arată în mesajul lui.

Actuala ministră a Finanțelor, Victoriei Belous, ar putea candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027, fiind susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut de către Organizația Municipală PAS Chișinău luni, 2 noiembrie.

Pe 12 octombrie, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, desemnat anterior de PAS drept potențial candidat la Primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, și-a retras candidatura din motive personale și familiale.

Alegerile locale generale urmează să aibă loc în toamna anului 2027.

