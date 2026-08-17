Vicepreședintele partidului „Iabloko”, singurul anti-război din Rusia, a fost condamant la închisoare, la câteva zile după ce formațiunii i-a fost interzis să intre în alegeri

Lev Șlosberg, vicepreședinte al partidului liberal Iabloko, a fost condamnat de justiția rusă la 11 ani și o lună de închisoare într-o colonie penală, iar formațiunii i-a fost interzis să participe la alegerile parlamentare din septembrie, scrie The Moscow Times, după deciziile luate luni, 17 august, de instanță.

După ce a condamnat războiul din Ucraina, Lev Șlosberg a fost acuzat că a discreditat forțele armate ale Rusiei și a răspândit informații false despre acestea.

Într-o pledoarie finală în fața instanței, vineri, la Pskov, politicianul anti-război și-a susținut nevinovăția, a spus că a fost victima unei proces politic și și-a reiterat apelul pentru o încetare imediată a focului în războiul din Ucraina.

Tot luni, Curtea Supremă a Rusiei a respins apelul împotriva interdicției pe care a dispus-o în 10 august pentru a împiedica intrarea partidului Iabloko în alegerile parlamentare de luna viitoare.

Iabloko, singurul partid politic înregistrat care cere oprirea războiului, a fost supus unei presiuni puternice din partea autorităților în perioada premergătoare alegerilor, unde un vot dat împotriva războiului ar fi putut pune Kremlinul în dificultate.

Vicepreședintele Iabloko a condamnat din nou războiul

Șlosberg și-a folosit discursul de încheiere pentru a critica războiul din Ucraina.

„Viețile a nenumărate mii de oameni au fost curmate în această perioadă. Mai devreme sau mai târziu, numărul precis și complet al morților – inclusiv numele – va fi făcut public, iar întreaga națiune va tremura la auzul acestei liste de martiri”, a spus el, conform unei transcrieri prezentate de publicația independentă Mediazona.

„Astăzi, cimitirele din țara noastră, inclusiv cele militare, se măresc mult mai rapid decât maternitățile, grădinițele și școlile”, a spus el.

Mediazona și serviciul de limbă rusă al BBC au contabilizat numele a cel puțin 239.354 de militari ruși morți, pe baza datelor publice disponibile. Analizând evidențele succesorale ale persoanelor decedate, pe care le-au folosit pentru a calcula mortalitatea în exces în rândul bărbaților ruși, acestea estimează că numărul real al morților depășește 350.000.

Nici Rusia și nici Ucraina nu publică bilanțuri actualizate cu numărul victimelor.

La scurtă vreme după invadarea Ucrainei, Rusia a adoptat legi care prevăd pedepse lungi cu închisoarea pentru cei găsiți vinovați de „discreditarea” armatei sau de răspândirea deliberată de informații false despre război.

„Frica se infiltrează în inimile a milioane de oameni”

Potrivit Mediazona, discursul lui Șlosberg din instanță a fost întrerupt de judecător în repetate rânduri, iar acesta i-a solicitat să se limiteze la faptele cercetate.

„O singură persoană este închisă, dar frica se infiltrează în inimile a milioane de oameni”, a mai spus Șlosberg.

Politicianul a fost reținut pentru prima dată în iunie 2025 și a fost acuzat de discreditarea armatei, după ce a descris războiul din Ucraina drept un joc de „șah sângeros” într-o dezbatere video.

Procurorii au adăugat ulterior o acuzație de răspândire de știri false despre război, în urma unei postări de pe canalul său de Telegram.

În iunie, un alt vicepreședinte al partidului Iabloko, Maxim Kruglov, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru răspândirea de minciuni despre armată.