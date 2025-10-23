Vasile Costiuc acuză PAS că „nu pot ierta frații” care i-ar fi dat „autocarul cu bucluc” și oamenii legii ar fi oprit un camion al acestora. Poliția: „Potrivit informațiilor operative, ar transporta marfă de contrabandă”

Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că un camion, care este deținut de o companie care i-ar fi „oferit autocarul cu bucluc”, a fost oprit de oamenii legii după ce a intrat în țară. Politicianul invocă că „ăștia galbeni nu-și pot permite să ierte gestul celor doi frați, care ne-au ajutat și ne-au pus la dispoziție autocarul”.

De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a declarat pentru ZdG că „a fost stopat un autocamion cu numere de înmatriculare românești care, potrivit informațiilor operative, ar transporta marfă de contrabandă”.

„Poliția lui Cernăuțeanu (Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, n.r.), la indicația politică a celor de la PAS, se răzbună pe doi frați, o companie care se ocupă cu transportul de colete din Marea Britanie și Irlanda către R. Moldova. Ei, Vasile și cu fratele lui Dorin, ne-au ajutat în această campanie electorală și ne-au oferit autocarul cu bucluc, care a fost oprit, ridicat, de Poliție de mai multe ori. Și pentru că din cauza autocarului buclucaș, luat de Cernăuțeanu și de Poliția lui de mai multe ori, am ajuns în Parlament, ăștia galbeni nu-și pot permite să ierte gestul celor doi frați, care ne-au ajutat și ne-au pus la dispoziție autocarul – oficial, în baza unui contract. Acum câteva ore, unul dintre frați, Dorin, care se întoarce din Marea Britanie, a fost stopat de un jeep cu patru indivizi în civil, care s-au legitimat după mult timp că sunt de la INI (Inspectoratul Național de Investigații, n.r.). Absolut ilegal, pe marginea drumului, după ce a trecut vama Leușeni. Cer de la șoferul camionului care aduce colete din Marea Britanie acte, după ce a trecut vama (…)”, a declarat Vasile Costiuc într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.

Acesta a repetat acuzațiile în cadrul unei emisiuni de la TV8, la care a participat în seara zilei de joi, 23 octombrie, alături de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian. Marian a afirmat că „trebuie să vedem despre ce este vorba”.

„Costiuc are de multe ori tendința să înflorească lucruri sau să le spună nu așa cum este adevărul. Din păcate, aceasta a fost tradiția din partea lui, că a spus foarte multe minciuni în ultima perioadă, și de aceea trebuie să fim atenți. O să verificăm care este situația, de ce a fost oprit, dar cred că este incorect să vii așa cu acuzații, fără să vii cu detalii concrete”, a declarat deputatul PAS.

Întrebată de ZdG despre caz, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a spus că „nu cunoaște despre ce caz vorbește domnul Costiuc”.