UPDATE Ultimul vagon cu cereale, din cele șapte care au deraiat la Chircani, a fost repus pe șine

În seara zilei de 15 august 2026, șapte vagoane de marfă încărcate cu cereale, din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești, au deraiat în apropierea satului Chircani, informează Calea Ferată din Moldova (CFM). Nu sunt raportate victime.

UPDATE 16:10 Potrivit CFM, cele 7 vagoane, deraiate în urma incidentului, produs în seara zilei de 15 august pe unul dintre sectoarele de cale ferată din sudul țării, au fost ridicate într-un timp scurt, datorită mobilizării operative și coordonării eficiente a echipelor de intervenție.

„Ultimul vagon a fost repus pe șine astăzi, 16 august, la ora 13:55. În prezent, echipele specializate ale CFM desfășoară, într-un ritm susținut, lucrări complexe pentru reluarea circulației trenurilor pe acest sector, preconizată până la ora 20:00, în funcție de evoluția lucrărilor specifice”, scrie CFM.

Cauzele producerii incidentului vor fi stabilite de specialiști în cadrul anchetei, în conformitate cu procedurile în vigoare, adaugă Calea Ferată din Moldova.

Știre inițială:

Vagoanele nu s-au răsturnat, iar încărcătura nu a fost afectată.

„CFM a activat imediat procedurile de intervenție. La fața locului a fost direcționat trenul de intervenție și restabilire, iar echipele tehnice lucrează la repunerea vagoanelor pe șine și reluarea circulației”, a transmis CFM pe 15 august.

Calea Ferată din Moldova mai adaugă că administrează 1157 de kilometri de cale ferată, pe care trenurile de marfă și de pasageri circulă zilnic, iar deraierea materialului rulant este un incident operațional posibil în exploatarea unei rețele feroviare.