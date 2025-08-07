UPDATE Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile

O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august, potrivit TVR Moldova.

UPDATE 16:06 Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat pentru ZdG faptul că a fost prelungit controlul judiciar pentru Nicanor Ciochină.

„La demersul procurorului de caz din cadrul PCCOCS, prin încheierea judecătorului de instrucție din 7 august 2025, s-a dispus prelungirea măsurii preventive «liberarea provizorie sub control judiciar» în privința învinuitului pe un termen de 60 de zile”, potrivit Violinei Moraru.

Știre inițială:

Controlul judiciar pe numele lui Nicanor Ciochină expiră pe 9 august. Procurorii au solicitat prelungirea măsurii, din cauza „mai multor riscuri”.

„ De a nu se eschiva de la examinarea cauzei penale şi a asigura prezenţa acestuia la şedinţă. (…) Se examinează cauza penală. Examinăm mijloacele materiale de probă, probele acuzării”, a declarat Alexandru Botnaru, procuror PCCOCS pentru jurnaliștii TVR Moldova.

Nicanor Ciochină a fost mai rezervat în comentarii şi a spus că decizia CEC-ului care i-a anulat mandatul de primar, este una politică.

„După ce s-a întâmplat cu mine, cum s-au comportat organele statului în campania electorală şi a anulat ilegal alegerile, nu mai pot comenta nimic. Deja e o justiţie televizată şi comandată politic”, a spus Nicanor Ciochină.

Întrebat ce face de când nu mai este primar, Nicanor Ciochină a spus: „Să dau statul în judecată mă ocup”.

Dosarul primarului de la Boldurești: „Ei se folosesc într-un mod foarte obraznic de drepturile procesuale, o fac într-un mod bădărănesc”

Nicanor Ciochină se află sub control judiciar, însă nu este monitorizat electronic. Instanța i-a aplicat câteva interdicții, printre care să nu părăsească teritoriul raionului Nisporeni, să nu comunice cu martorii din dosar și să nu urce la volan.

Pe 19 februarie 2024, un copil și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Conform rechizitoriului, la volanul mașinii se afla Nicanor Ciochină, primarul comunei Boldurești, mașina fiind de serviciu. Acesta este învinuit de omor din imprudență și părăsirea locului accidentului. În aceeași cauză penală este pus sub învinuire Ion Andronache, pentru favorizarea infracțiunii.

Pentru că s-a aflat în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu, fiind în incapacitate de a-și exercita atribuțiile de serviciu, Ciochină a rămas fără mandat de primar. Acesta a candidat pentru un nou mandat, pe care l-a și câștigat, însă în urma mai multor nereguli, alegerile au fost declarate nule, fiind organizat un nou scrutin. De data aceasta, însă, Ciochină a fost exclus din cursa electorală, scrutinul fiind câștigat de contracandidatul său – candidatul independent Sergiu Bulicanu.