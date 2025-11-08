UPDATE Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. „Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri”

Poliția de Frontieră informează că la această oră, punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte trecerea este limitată, întrucât partea ucraineană nu poate accepta mijloacele de transport spre control, din cauza unor probleme tehnice în sistemele informaționale ale autorităților de control din Ucraina.

UPDATE 16:45 Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun.

Poliția de Frontieră informează că autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul transfrontalier este din nou posibil.

„În acest moment se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport, pe ambele sensuri, motiv pentru care îndemnăm persoanele care planifică traversarea frontierei să manifeste înțelegere și răbdare”, precizează autoritățile.

Știrea inițială…