Un tânăr de 19 ani care a incendiat automobilul poliței a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Un tânăr de 19 ani, acuzat de violența comisă împotriva oamenilor legii, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a o doime din pedeapsă, astfel că jumătate din aceasta – 1 an și 6 luni, va fi executată în penitenciar, anunță vineri, 2 ianuarie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit acuzării, în luna noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraşi i-au întocmit inculpatului un proces-verbal contravențional pentru comiterea mai multor contravenții din domeniul circulației rutiere. A fost dispusă și ridicarea unității de transport a inculpatului.

„Ultimul, în scop de răzbunare, și pentru a sista activitatea de serviciu a polițiștilor, a împrăştiat dintr-o butelie conținut inflamabil şi a incendiat partea din față a automobilului de serviciu al poliției, care era parcat alături de un autobuz școlar, destinat pentru transportul de elevi”, a adăugat PG.

Totuși, datorită intervenției persoanelor de la fața locului, a fost evitată extinderea incendiului.

Potrivit PG, inculpatul și-a recunoscut vina.