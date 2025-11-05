Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online în capitală

Un tânăr de 19 ani, originar din raionul Orhei, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă – un bărbat de 53 de ani, prin aplicația „WhatsApp”, prezentându-se drept reprezentanți ai unor platforme de investiții. Sub pretextul obținerii unor câștiguri rapide, aceștia l-ar fi convins pe bărbat să transfere peste 500 de mii de lei pe diferite conturi bancare.

Conform oamenilor legii, o parte din sumă ar fi fost transmisă direct, în numerar, tânărului reținut, care ar fi avut rolul de curier în cadrul grupului, fiind responsabil de ridicarea și preluarea banilor obținuți ilegal. În momentul reținerii, polițiștii au depistat asupra acestuia o parte din banii primiți de la victimă.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă închisoare de la 1 la 5 ani.

Poliția precizează că va continua acțiunile de investigație pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și documentarea altor cazuri similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău.