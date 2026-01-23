Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu suspendare, și amendat cu 300 de mii de lei pentru că ar fi pretins 500 de euro
Un polițist a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, anunță vineri, 23 ianuarie, Procuratura Anticorupție (PA). Conform unui comunicat, aceasta a fost condamnat la 6 ani de închisoare, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.
De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 7 ani.
Totodată, inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, iar pentru asigurarea achitării amenzii, instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului.
„Bărbatul, deținând funcția de ofițer de investigații în cadrul Biroului crime grave al Serviciului Poliției Criminale din cadrul Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în luna aprilie 2020, în cadrul examinării unui demers al Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP, prin extorcare, ar fi pretins suma de 500 de euro de la un cetățean al R. Moldova, anunțat în căutare de către autoritățile din România, în scopul neidentificării locului aflării acestuia și al neinformării statului solicitant despre localizarea sa”, a scris PA.