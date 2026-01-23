Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu suspendare, și amendat cu 300 de mii de lei pentru că ar fi pretins 500 de euro

Un polițist a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, anunță vineri, 23 ianuarie, Procuratura Anticorupție (PA). Conform unui comunicat, aceasta a fost condamnat la 6 ani de închisoare, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.

De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe o perioadă de 7 ani.

Totodată, inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, iar pentru asigurarea achitării amenzii, instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului.