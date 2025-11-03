Un moldovean a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime pe role

Moldoveanul Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, la proba de sărituri în înălțime din cadrul Campionatului European de role. Tânărul a cucerit medalia de aur la competiția continentală, care a avut loc în orașul italian Anagni.

Performanța a fost posibilă după ce, în ultimul act, compatriotul nostru l-a învins pe favoritul gazdelor și campionul european, italianul Gianmarco Savi. Podiumul a fost completat de ucraineanul Nazar Portianko.

În 2025, Maxim Caraion a cucerit două medalii de aur la Cupa Mondială la sporturile cu role, la categoria de vârstă sub 18 ani.

La competiția mondiale de role din anul curent, țara noastră a fost reprezentată și de Daria Caraion, care s-a situat în TOP – 10, în proba slalom viteză, categoria juniori.