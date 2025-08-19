Un ministru austriac vine în R. Moldova. Agenda vizitei
Ministrul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, va efectua în perioada 19-21 august 2025 o vizită în R. Moldova, anunță Ministerului Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat.
„Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale dintre R. Moldova și R. Austria, prin desfășurarea unor întrevederi oficiale și proiecte comune în domeniile diplomației europene, cooperării economice și sociale”, precizează responsabilii de la MAE.
Agenda vizitei include:
• întrevederea cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi;
• Conferința de presă comună susținută de Mihai Popșoi și Beate Meinl-Reisinger, care va avea loc joi, 21 august, între orele 10:05–10:30;
• Întâlnirea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu;
• Întrevederea cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.