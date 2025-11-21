Un conducător auto s-a ales cu proces penal după ce a refuzat să fie testat antidrog

Un șofer în vârstă de 55 de ani, care conducea un automobil de model Mercedes, a fost oprit oprit de un echipaj de patrulare vineri dimineață, 21 noiembrie, pe o stradă din localitatea Bugeac, municipiul Comrat.

Comportamentul neadecvat al șoferului a stârnit suspiciuni privind consumul de substanțe interzise, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

„Bărbatul a fost escortat la dispensar pentru expertiză, însă a refuzat prelevarea probelor biologice de cǎtre medic.

Autoturismul a fost reținut și transportat la parcarea specială, iar pe numele conducătorului auto a fost inițiat un proces penal, conform legislației în vigoare”, menționează oamenii legii.

Poliția atenționează șoferii că refuzul de a fi testat alcoolscopic sau narcologic prevede rǎspundere penalǎ.