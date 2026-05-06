Un bărbat din raionul Rîșcani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate

Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport, în stare de ebrietate, anunță miercuri, 6 mai, Procuratura Generală (PG).

Potrivit probelor, pe 10 august 2025, inculpatul, fără a deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil de model „Vaz” în stare de ebrietate, deplasându-se printr-o localitate din raionul Rîșcani.

„Fiind stopat de polițiști, a fost suspectat de conducerea a mijlocului de transport în stare de ebrietate și supus alcotestului «Drager». S-a constatat că în vaporii de aer expirat se conținea alcool în cantitate de 1,67 mg/1”, a precizat PG.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția.

Conform PG, bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Printr-o sentință emisă în 2020, acesta a fost condamnat pentru o faptă similară la muncă neremunerată în folosul comunității în mărime de 140 ore.

Printr-o altă sentință din 2025, bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probă de 3 ani, pentru o altă faptă de șofare sub influența alcoolului.