Un bărbat a fost prins la Leușeni cu presupusă marijuana ascunsă în adidași. Acesta intenționa să plece în Germania

Un bărbat de 41 de ani a fost depistat de polițiștii de frontieră cu două pungi în care se afla o substanță vegetală, presupusă a fi marijuana, ascunse în interiorul adidașilor. Cazul a fost înregistrat pe 5 noiembrie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, în timp ce acesta intenționa să iasă din R. Moldova cu un microbuz care circula pe ruta „R. Moldova – Germania”, anunță Poliția de Frontieră.

Potrivit Poliției de Frontieră, în baza analizei de risc, autoritățile au dispus efectuarea unui control suplimentar asupra pasagerului, cetățean al R. Moldova.

În urma verificărilor, în interiorul încălțămintei pe care o purta bărbatul au fost găsite două pungi din polietilenă, care conțineau o substanță vegetală de culoare verzuie, cu miros specific, presupusă a fi marijuana.

Întrebat despre proveniența acesteia, bărbatul a declarat că substanța îi aparține și că o deținea pentru consum propriu.

Substanța a fost ridicată și transmisă pentru expertiză, în vederea stabilirii compoziției chimice. Cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.