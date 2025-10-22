Un amendament care prevede alocarea a 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, votat de Parlamentul European

Plenul Parlamentului European a votat miercuri, 22 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova. Despre acest fapt a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan.

„Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune. Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum R. Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria Uniunii Europene să susțină organizațiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-și poată continua activitatea”, a explicat Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, după votul din Parlamentul european, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului în negocierile finale de săptămânile viitoare cu Consiliul și Comisia privind Bugetul UE pentru anul 2026.