UE va extinde sprijinul pentru reforma justiției cu 5 milioane de euro. Comisar european: „R. Moldova a înregistrat progrese constante în parcursul de aderare la UE”

Uniunea Europeană va extinde sprijinul pentru reforma justiției cu încă 5 milioane de euro, a anunțăt în timpul întrevederii cu ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, Comisarul european pentru Democrație, Justiție, Statul de Drept și Protecția Consumatorilor, Michael McGrath.

Comisarul a mai anunțat și lansarea, în următoarea perioadă, a proiectului e-Justiție. În cadrul acestuia, pe parcursul a trei ani, R. Moldova va primi un suport de 4 milioane de euro, resurse financiare care vor contribui la accelerarea transformării digitale a sistemului de justiție.

Oficialul european Michael McGrath a menționat că R. Moldova a înregistrat progrese constante în parcursul de aderare la UE, inclusiv în domenii precum securitatea cibernetică, digitalizarea, prevenirea fraudei și recuperarea bunurilor.

Michael McGrath a mai adăugat că integritatea sistemului judiciar va fi consolidată în continuare prin asistență financiară și tehnică.

Pe lângă sprijinul financiar pentru reforma justiției, UE va susține instruirea profesioniștilor din domeniul dreptului și accesul la programe europene, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem judecătoresc bazat pe competență și merit.

În cadrul întâlnirii, Cojuhari a reafirmat faptul că justiția este o prioritate în politicile naționale.

„Calitatea justiției este un obiectiv prioritar al R. Moldova în procesul de integrare europeană. Suntem angajați să răspundem așteptărilor și să oferim rezultate concrete. Deja am demarat procesul de elaborare a unui nou cadru strategic sectorial care să răspundă etapelor următoare ale reformei, iar în paralel, accelerăm transpunerea acquis-ului UE și menținem o cooperare strânsă cu Comisia Europeană în elaborarea proiectelor de legi”, a declarat ministrul.

Aceasta este a doua vizită a comisarului european Michael McGrath în R. Moldova, după cea din iunie 2025.