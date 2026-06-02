UE sprijină R. Moldova cu peste 27 de milioane de euro pentru locuri de muncă, educație și politici sociale. Până la 236 de milioane de euro pot fi deblocate până în 2027

Comisia Europeană și Republica Moldova și-au reafirmat angajamentul de a consolida cooperarea în domeniile educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale, considerate esențiale pentru eforturile de reformă ale Republicii Moldova și aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană.

Acest lucru a fost confirmat în cadrul celui de-al doilea Dialog la nivel înalt privind politicile în domeniul muncii, competențelor, educației, politicilor sociale și drepturilor copilului, la care au participat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Natalia Plugaru, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Reuniunea s-a desfășurat marți, 2 iunie, la Bruxelles.

Dialogul s-a concentrat pe reforme care au un impact direct asupra vieții cetățenilor – de la educație și ocuparea forței de muncă până la protecție socială, incluziune și egalitate de șanse. De asemenea, părțile au evaluat progresele înregistrate de Republica Moldova în alinierea la standardele Uniunii Europene în domeniile educației, social și al ocupării forței de muncă, în contextul procesului de aderare la UE.

Peste 27 de milioane de euro pentru proiecte în educație și ocuparea forței de muncă

În prezent, Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în domeniile ocupării forței de muncă, politicilor sociale și educației prin Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI), cu peste 27 de milioane de euro alocate proiectelor relevante. Finanțarea include inițiative pentru îmbunătățirea curriculumului școlar, facilitarea accesului femeilor și tinerilor pe piața muncii, precum și dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară.

Până la 236 de milioane de euro, disponibile prin Planul de Creștere

De asemenea, reformele din cadrul pilonului social al Planului de Creștere pot debloca până la 236 de milioane de euro până în 2027. Republica Moldova beneficiază tot mai mult și de sprijin prin programul Erasmus+, cu 16 milioane de euro primiți din 2021 până în prezent, existând totodată angajamentul de a avansa către asocierea deplină la acest program.

Sprijin extins prin Erasmus+ și Garanția pentru Tineret

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, inclusiv în procesul de asociere la programul Erasmus+. În acest context, UE a alocat 5 milioane de euro pentru sprijinirea țărilor candidate care aspiră să devină state asociate programului, iar Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul de instituire a viitoarei Agenții Naționale Erasmus+ în Republica Moldova.

Comisia Europeană va oferi, de asemenea, consultanță privind implementarea Garanției pentru Tineret, un mecanism care urmărește asigurarea faptului că tinerii sunt încadrați în muncă, educație sau formare profesională.

Cooperarea UE–Republica Moldova va continua în cadrul Inițiativei „Union of Skills”, menită să alinieze sistemele de educație și ocupare ale Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Având în vedere provocările comune în domeniile educației, pieței muncii și deficitului de competențe, discuțiile de astăzi stabilesc pașii următori pentru abordarea acestor probleme, pe baza concluziilor primului Dialog la Nivel Înalt desfășurat la Chișinău în iunie 2025.

„O Moldovă mai puternică înseamnă și o Europă mai puternică”

Vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu a declarat: „Republica Moldova avansează constant pe drumul său european, cu progrese concrete în educație, ocuparea forței de muncă și drepturi sociale. Prin cooperarea noastră, UE investește în oameni: în competențe mai bune, locuri de muncă de calitate, oportunități egale și un sprijin mai puternic pentru copii și familii. Este vorba despre alinierea la standardele UE și despre mersul înainte, pentru că o Moldovă mai puternică înseamnă și o Europă mai puternică.”