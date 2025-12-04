Ucraina se confruntă cu un colaps demografic din cauza războiului

Autoritățile de la Kiev se confruntă cu o întrebare crucială, în timp ce Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: odată ce războiul se va termina, cine va mai rămâne să reconstruiască țara distrusă? Sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în aproape patru ani de lupte, în timp ce alte câteva milioane au fugit din țară, scrie Reuters.

Înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, populația Ucrainei era de 42 de milioane de oameni. Numărul a scăzut deja sub 36 de milioane, inclusiv cele câteva milioane din zonele capturate de Rusia, potrivit institutului de demografie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei.

Se estimează că cifra va scădea la 25 de milioane până în 2051.

Țara are atât cea mai mare rată a mortalității, cât și cea mai mică rată a natalității din lume, potrivit estimărilor din 2024 din CIA World Factbook: pentru fiecare naștere există aproximativ trei decese.

Conform estimărilor guvernului, speranța medie de viață a bărbaților din Ucraina a scăzut de la 65,2 ani înainte de război la 57,3 ani în 2024. În cazul femeilor, cifra a scăzut de la 74,4 la 70,9.

Ucraina va avea nevoie de milioane de oameni pentru a-și reconstrui economia distrusă, spun experții și politicienii, și pentru a se putea apăra într-un viitor postbelic, în cazul în care Moscova ar ataca din nou, așa cum se tem mulți ucraineni.

Guvernul de la Kiev a încercat să rezolve criza anul trecut, când a prezentat o strategie demografică până în 2040. Documentul avertiza că Ucraina se va confrunta cu un deficit de 4,5 milioane de lucrători în următorul deceniu. Sectoarele care vor avea cea mai mare nevoie de forță de muncă sunt construcțiile, tehnologia și serviciile administrative.

Strategia se concentrează pe stoparea emigrării și atragerea înapoi a ucrainenilor din străinătate, inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor de locuit, a infrastructurii și a educației, precum și prin atragerea de imigranți din alte țări în cazul în care locurile de muncă rămân neocupate.

Autoritățile estimează că aceste măsuri ar putea duce la creșterea populației până la 34 de milioane până în 2040, dar avertizează că aceasta ar putea scădea la 29 de milioane până atunci dacă dinamica actuală continuă.