Ucraina sancționează aproape 700 de nave legate de „flota fantomă” a Rusiei utilizate pentru transportul de petrol și alte resurse energetice

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe 13 decembrie că sancțiunile Ucrainei împotriva a aproape 700 de nave legate de flota din umbră a Rusiei au intrat în vigoare, scrie The Kyiv Indepedent.

Zelenski a declarat că navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul de petrol și alte resurse energetice, oferind finanțare care ajută la susținerea războiului și a menționat că acestea operează sub pavilioanele a peste 50 de jurisdicții.

Rusia se bazează pe veniturile din combustibilii fosili pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei. Din 24 februarie 2022, Rusia a exportat combustibili fosili în valoare de aproximativ 958 de miliarde de euro – 68% din aceștia fiind petrol, 20% gaze și 12% cărbune, potrivit proiectului Russia Fossil Tracker, condus de CREA.

„Vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că fiecare dintre aceste nave, fiecare companie armatoare și întreaga infrastructură a exporturilor Rusiei de petrol și alte resurse energetice sunt, de asemenea, blocate de partenerii noștri. Presiunea asupra Rusiei și diplomația care vizează încheierea războiului trebuie să meargă mână în mână pentru a obține rezultatul necesar”, a declarat Zelenski.

Flota din umbră a Rusiei a fost din ce în ce mai mult vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile din petrolul rusesc.

Flota din umbră include sute de petroliere mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilioanele altor țări și au puțină transparență, ceea ce face dificilă aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.