Jurnal.md Fosta șefă interimară de la „Spații Verzi” susține că „toată leafa sa ajungea la mama lui Ceban”. Reacția primarului

Noi acuzații la adresa primarului general al Capitalei, Ion Ceban. Conform Jurnal.md, de data aceasta, din partea fostei șefe interimare a întreprinderii municipale „Spații Verzi”, Emilia Braga. Acesta ar fi internată, la fel ca șefa de cabinet Tatiana Arama Oboroc, care a denunțat intimidări și presiuni din partea edilului. Ceban respinge acuzațiile și afirmă că a devenit ținta unei campanii de denigrare, scrie Jurnal.md.

„Leafa mea, lunar, mergea la mama lui Ion Ceban. Tot salariul eu îl luam și-l dădeam. Numai ca să îmi păstrez locul de muncă. Aveam o frică. Extrageam de pe card și-o dădeam toată. Știți, ne se dea de înțeles. Iată, acela care era înainte, dădea, făcea, adică știți, mi se dădeau niște vorbe”, a declarat fosta șefă interimară a ÎM „Spații Verzi” Emilia Braga.

Femeia a mai spus că ar fi fost intimidată în timpul unei discuții despre achizițiile făcute de întreprindere în perioada crizei hidrologice și presiuni în campania electorală.

„În campania electorală, evident că toți sunt impuși și sâmbăta, și duminica, să iasă cu ziarele. În timpul mesei, în orele după lucru, chiar eu personal organizam tot. Am organizat și Ialoveni, și Vadu lui Vodă, și Mircea cel Bătrân, între care un an și ceva în urmă, când au fost alegerile, mi-am luat chiar din concediul meu personal și am stat cu datul gazetelor pe Mircea cel Bătrân”, a afirmat fosta șefă interimară.

ZdG a scris anterior că Tatiana Oboroc, șefa Cabinetului primarului general, fostă șefă a Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău, a venit cu o serie de acuzații la adresa primarului general al capitalei, declarând că se confruntă „în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban”. Oboroc a menționat că „nu accept să mi se ceară să închid ochii, să execut indicații pe care le consider incorecte și să tac pentru a-mi păstra funcția.”

Ion Ceban a calificat acuzațiile din partea celor două subalterne drept campanie de denigrare în contextul apropierii alegerilor locale.

„Presiunile mele asupra angajaților primăriei țin de corectitudine activității lor, și de a nu permite ca banul public să fie irosit în scopuri personale sau prin contracte atribuite persoanelor apropiate, apartamente la prețuri preferențiale, copiii angajați în funcții și tot așa mai departe. E campanie practic electorală”, a transmis Ceban.

La întrebarea dacă mama sa ar fi primit salariul fostei șefe interimare a întreprinderii municipale „Spații Verzi”, Emilia Braga, Ceban a evitat un răspuns tranșant.

„De ce n-a spus asta jumătate de an în urmă? De ce n-a spus trei luni în urmă? De ce a spus imediat cum a fost demis și a fugit pe buletin a doua zi? Iată, asta e întrebarea și răspunsul”.

Jurnal.md a încercat să o contacteze și pe mama edilului, Eugenia Ceban, pentru o reacție la acuzațiile Emiliei Braga, însă această nu a răspuns la apeluri și mesaje.