Ucraina a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra regiunii Moscova, avariind cel mai mare depozit Wildberries

Forțele ucrainene au atacat orașe din regiunea Moscova din Rusia într-un atac major cu drone, pe 16 august, care a avariat un depozit al importantului retailer online rus Wildberries, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrey Vorobyov.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries, menționând că este cea mai mare instalație de acest gen a companiei, cu o suprafață de 250 de mii de metri pătrați, conform Kyiv Independent.

Un incendiu a izbucnit la depozitul Wildberries din satul Koledino, lângă Moscova, după ce acesta a fost lovit de forțele ucrainene, a declarat guvernatorul rus. Canalul de monitorizare Exilenova Plus a postat imagini care arată, se pare, atacul.

În orașul Domodedovo, complexul de producție și logistică Severnoye Domodedovo a fost incendiat în mijlocul atacului.

Ministerul Apărării din Ucraina a confirmat atacul asupra depozitului Wildberries.

„Ucraina a scos din funcțiune șapte dintre cele mai mari 10 centre logistice Wildberries”, a declarat ministerul.

Potrivit lui Vorobyov, apărarea aeriană rusă a interceptat 187 de drone ucrainene peste noapte în regiunea Moscovei, inclusiv în Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odințovo, Naro-Fominsk, Ramenskoye, Cehov, Kolomna, Kashira și Yegoryevsk.

Guvernatorul a numit-o „unul dintre cele mai masive atacuri cu drone (împotriva regiunii Moscovei) din memoria recentă”. O persoană a fost ucisă în atacuri, a susținut el.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că până la 201 de drone au fost interceptate deasupra regiunii, susținând că 600 de vehicule aeriene fără pilot se îndreptau spre regiunea Moscovei în total.

Statul Major General al Ucrainei a raportat că atacurile sale asupra regiunii Rostov au vizat Kombinat Kamensky, o întreprindere de stat care produce combustibil solid pentru rachete pentru lansatoarele de rachete Uragan, Smerch și Tornado-S.

„Produsele fabricii sunt utilizate direct pentru a satisface nevoile Forțelor Armate Ruse”, a declarat Statul Major General pe canalul său Telegram.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și al teritoriilor ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.