Turcia a refuzat să urmeze apelul lui Trump de a nu cumpăra petrol rusesc

Ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, a declarat că achiziționarea petrolului rusesc este o decizie a companiilor private de rafinare a petrolului. Astfel a răspuns el la apelul președintelui SUA, Donald Trump, de a suspenda achiziționarea de resurse energetice din Rusia, relatează Bloomberg.

„În esență, aceasta este o decizie a companiilor private, a distribuitorilor și a companiilor petroliere”, a declarat ministrul.

El a mai spus că Turcia va continua să achiziționeze gaze naturale din Rusia.

„Nu putem spune cetățenilor noștri că nu avem gaze. (…) Avem acorduri cu Rusia. Se apropie iarna. Avem nevoie să primim gaz din Rusia, Azerbaidjan și Turkmenistan”, a explicat Bayraktar.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Ankarei, pe 25 septembrie, după discuțiile cu președintele Turciei, Recep Erdogan, să înceteze achizițiile de petrol și gaz din Rusia, atât timp cât războiul ruso-ucrainean continuă, scrie Meduza. „Cel mai bun lucru pe care el (Erdogan, n.r.) l-ar putea face este să nu cumpere petrol și gaze de la Rusia”, a declarat Trump.

Trump a spus că va impune sancțiuni semnificative împotriva Rusiei atunci când toate țările NATO vor refuza să cumpere petrol rusesc. În opinia sa, achizițiile de petrol din Rusia slăbesc poziția de negociere a alianței în ceea ce privește soluționarea războiului ruso-ucrainean. Potrivit Bloomberg, SUA au propus țărilor G7 să instituie taxe între 50% și 100% pentru China și India pentru achiziționarea de petrol rusesc. Japonia, una dintre țările „Marelui Șapte”, a refuzat să facă acest lucru.