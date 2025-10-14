Trump spune că se va concentra pe războiul din Ucraina după ce a intermediat un acord Israel-Hamas

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 octombrie că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce a stabilit un acord de pace între Israel și Hamas, scrie The Kyiv Independent.

Declarația vine în contextul în care discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate în urma respingerii efective de către președintele rus Vladimir Putin a negocierilor directe cu președintele Volodimir Zelenski – o inițiativă pe care Trump a susținut-o personal.

„Ar fi minunat dacă am putea încheia un acord de pace cu (Iranul)… Mai întâi, trebuie să rezolvăm problema cu Rusia”, a spus Trump în timpul discursului său din Knesset, legislativul Israelului. „Să ne concentrăm mai întâi pe Rusia.”

Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață, ca parte a unui acord de pace în Gaza, pe 13 octombrie. Această mișcare face parte dintr-un acord de pace mediat de SUA pentru a pune capăt războiului Israel-Hamas din Gaza, care este în desfășurare din octombrie 2023.

Discutând despre persoanele implicate în încheierea acordului Israel-Hamas, Trump l-a menționat pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a încercat, de asemenea, să negocieze un acord de pace cu Putin. Witkoff s-a întâlnit cu liderul rus de mai multe ori.

Trump a povestit că, atunci când Witkoff s-a întâlnit cu Putin, Trump l-a sunat la o jumătate de oră după începerea întâlnirii, așteptându-se ca aceasta să se termine. Cu toate acestea, i s-a spus că aceasta este încă în desfășurare.

„În cinci ore, a ieșit. I-am spus: «Despre ce naiba vorbeai timp de cinci ore?» Și el a spus: «Doar o mulțime de lucruri interesante». Dar nu poți vorbi despre asta timp de cinci (ore)”, a spus Trump.

Președintele SUA a declarat că, la acea vreme, Witkoff „nu avea nicio idee despre Rusia, nu avea prea multe despre Putin, nu știa prea multe despre politică”, dar avea „acea calitate” pe care o căuta Trump.

Kremlinul a salutat schimbarea de focus a lui Trump către încheierea războiului din Ucraina, lăudându-l în același timp pe Witkoff ca fiind un negociator „eficient”.

„Îl cunoaștem deja bine pe domnul Witkoff. Este eficient – și-a dovedit eficacitatea în Orientul Mijlociu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 14 octombrie.

„Sperăm că talentele sale vor continua să contribuie și pe calea ucraineană”, a adăugat el, susținând că Moscova rămâne deschisă unei rezoluții pașnice a războiului.

Abordarea de negociere a lui Witkoff s-a confruntat cu reacții negative, deoarece a repetat frecvent discursurile lui Putin, lipsindu-i, se pare, o înțelegere clară a poziției Ucrainei.