Trump anunţă un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Ruta Trump” și premizele acordului

Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze astăzi, 8 august, la Washington, un acord de pace „istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice, care a durat de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două ţări şi va semna câte un acord bilateral cu fiecare, relatează AFP, citează News.ro.

„Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui Trump”, s-a lăudat șeful Casei Albe pe 7 august pe reţeaua sa Truth Social.

El anunţă că o „ceremonie de semnare a păcii” care va fi organizată în timpul acestui „summit istoric” la care iau parte preşedintele azer Ilham Aliev şi premierul armean Nikol Paşinian.

„Ruta Trump” și premizele acordului de pace

Acordul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, pe care liderii celor două țări, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, urmează să-l semneze pe 8 august, va oferi Statelor Unite drepturi exclusive de a dezvolta un coridor de tranzit strategic prin Caucazul de Sud, au declarat oficialii pentru Reuters.

Ceremonia va avea loc pe 8 august la Washington, cu participarea președintelui american Donald Trump. Acordul ar trebui să pună capăt conflictului de lungă durată dintre cele două țări, care a escaladat înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice cu privire la statutul Nagorno-Karabah.

Regiunea a intrat sub controlul Azerbaidjanului în 2023, dar țările au încă probleme nerezolvate privind deblocarea rutelor de transport. Astfel, Baku este interesat de o conexiune terestră directă care ar conecta sud-vestul țării cu exclava Nahichevan, care se învecinează cu Turcia. Se presupune că coridorul va trece prin teritoriul Armeniei – orașul Meghri din regiunea Syunik.

Potrivit surselor, această „arteră” va fi controlată de Statele Unite. Proiectul a fost numit „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională” (TRIPP). Coridorul va fi operat în conformitate cu legislația armeană, în timp ce SUA vor putea preda zona unui consorțiu pentru a construi și gestiona infrastructura, au declarat surse ale agenției. „Acest pas va deschide regiunea și va preveni alte acțiuni militare prin mijloace comerciale”, a spus una dintre ele.

Potrivit surselor, „Ruta Trump” va fi un element cheie al acordului de pace pe care părțile intenționează să îl încheie vineri. În plus, Armenia și Azerbaidjanul urmează să anunțe oficial sfârșitul participării lor la Grupul OSCE de la Minsk, care lucrează pentru rezolvarea conflictului privind Nagorno-Karabah de la crearea sa în 1999, cu medierea Franței, Rusiei și Statelor Unite.

Progresele în soluționarea conflictului armeano-azerbaidjan au fost prezentate în martie, când trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a vizitat regiunea. Oficialii americani cred că pacea din Caucazul de Sud ar putea împinge Azerbaidjanul să negocieze aderarea la Acordurile Abraham pe care Trump le-a negociat între Israel și patru țări cu majoritate musulmană în timpul primului său mandat.