Trump amenință BBC cu un proces de „cel puțin 1 miliard de dolari”. Reacția postului britanic

Donald Trump a amenințat că va acționa în instanță postul britanic de televiziune BBC, pe fondul scandalul privind editarea unui discurs al liderului de la Casa Albă. Mai mult, președintele american a anunțat, prin avocații săi, că vrea să ceară despăgubiri în valoare de un miliard de dolari, relatează The Washington Post.

„BBC l-a defăimat pe președintele Trump prin editarea intenționată și înșelătoare a documentarului său, în încercarea de a se amesteca în alegerile prezidențiale. Președintele Trump va continua să îi tragă la răspundere pe cei care răspândesc minciuni, înșelăciuni și știri false”, a declarat un purtător de cuvânt al avocaților lui Donald Trump, conform sursei citate.

În scrisoarea trimisă de avocatul personal al lui Trump, Alejandro Brito, se solicită ca BBC să retragă ceea ce sunt catalogate drept declarații „false, defăimătoare, denigratoare și inflamatorii” despre președinte.

În cazul în care nu vor fi luate măsuri până vineri seara, Trump va da în judecată BBC și va cere despăgubiri de „nu mai puțin de” un miliard de dolari, au mai spus reprezentanții liderului american.



„Vom analiza scrisoarea și vom răspunde direct în timp util”, a scris un purtător de cuvânt al BBC într-o declarație pentru The Washington Post.

Presiunile asupra conducerii BBC au început să fie exercitate săptămâna trecută, când ziarul britanic Telegraph a obținut și a publicat un raport al avertizorului de integritate Michael Prescott, fost consilier editorial al BBC.

Prescott a susținut că un episod din seria de documentare a BBC „Panorama” intitulat „Trump: A Second Chance?”, difuzat înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, a montat în mod necorespunzător fragmente din discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021, pentru a-l arăta încurajând în mod explicit violența la Capitoliul SUA.

Ca urmare a criticilor venite din partea membrilor Parlamentului și ai Casei Albe, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al BBC News, Deborah Turness — și-au dat demisia duminică.

„Deși nu este singurul motiv, dezbaterea actuală în jurul BBC News a contribuit în mod evident la decizia mea”, a scris Davie într-o notă adresată personalului duminică.

„Controversa în curs în jurul emisiunii Panorama despre președintele Trump a ajuns într-un stadiu în care provoacă daune BBC — o instituție pe care o iubesc”, a declarat Turness angajaților într-o notă proprie duminică.



Reacția conducerii postului britanic BBC: Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparțialității



Președintele BBC, Samir Shah, și-a cerut scuze luni pentru o „eroare de judecată’ în editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump într-un documentar al emisiunii Panorama, după demisiile directorului general și directorului de știri al radioteleviziunii britanice, relatează agenția Reuters.



Shah a spus că BBC recunoaște că editarea discursului lui Trump a lăsat o impresie înșelătoare și că ar fi trebuit gestionată cu mai multă atenție. El a precizat că respectiva chestiune a fost evaluată intern anterior în cursul anului, dar a apreciat că BBC ar fi trebuit să ia măsuri oficiale la acel moment.

„Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparțialității’, le-a scris Shah parlamentarilor britanici, adăugând că BBC este dedicat restabilirii încrederii publicului și asigurării faptului că jurnalismul său corespunde celor mai înalte standarde de corectitudine.

BBC își cere scuze pentru „eroarea de judecată”



Despre editarea discursului lui Trump el a spus că după noi deliberări, BBC a acceptat că modul în care discursul a fost editat ‘a dat impresia unui apel direct la acțiune violentă’.

„BBC dorește să-și ceară scuze pentru acea eroare de judecată”, a menționat el în scrisoare.

Emisiunea Panorama, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din SUA, a alăturat două extrase separate din unul dintre discursurile lui Trump, creând impresia că a incitat revolta din ianuarie 2021 de la Capitoliu.

Eroarea a fost inclusă într-un raport intern de un fost consilier privind standardele profesionale, care a invocat și deficiențele BBC în acoperirea războiului Israel-Hamas, chestiunilor transgender și altor subiecte.

Criticile tot mai vocale care au vizat lipsa de echidistanță a BBC au dus duminică la demisiile directorului general Tim Davie și directorului de știri Deborah Turness.

Deși președintele Samir Shah a acceptat criticile privind editarea discursului lui Trump, el a respins sugestiile că BBC a încercat să ‘îngroape’ vreo acuzație sau că nu a abordat vreo problemă.

BBC a publicat corecturi când a prezentat lucrurile greșit, a schimbat orientarea editorială, a făcut schimbări în conducere și a luat măsuri disciplinare, a dat el asigurări.

