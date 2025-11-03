Trei medalii de bronz pentru R. Moldova la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani
Două sportive din R. Moldova au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Este vorba despre Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac.
Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Mai exact, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere cu un rezultat de 101 kilograme, iar la stilul aruncat, reprezentanta țării noastre a obținut un rezultat de 126 de kilograme.
Cea de-a treia medalie de bronz a fost adusă țării noastre de Adriana Conac, la categoria de greutate de 69 kg. Sportiva a completat podiumul de premiere la proba smuls, cu rezultatul de 92 kg.
Până în prezent, halterofilii moldoveni au cucerit o medalie de argint și șase de bronz la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani, organizate în Albania.