Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra badantă – arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani

Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie – au fost arestați, fiind suspectați că au jefuit locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, Italia, furând bijuterii și aproximativ 2.000 de euro.

Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar bătrâna a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Il Mattino di Padova, ancheta coordonată de Parchetul din Padova, a constatat rolul decisiv al îngrijitoarei, care ar fi pus la dispoziția complicilor cheile și date despre locul unde erau ținute valorile.

Cronologia jafului

Faptele s-au petrecut într-un apartament de pe via Tirana, la Padova. Doi indivizi mascați, purtând măști și șepci, au intrat în locuință în timp ce pensionara se afla împreună cu o cunoștință de 64 de ani. Cele două femei au fost atacate și aruncate la podea, după care agresorii au scotocit sertarele din camera de dormit și au luat bijuterii și circa 2.000 de euro în numerar. Apoi au fugit pe jos pe străzile din apropiere. Ulterior, femeia de 83 de ani a avut nevoie de trataente și îngrijiri medicale la spitalul din Padova, unde i-au fost stabilite traumatisme și contuzii.

Ancheta și identificarea suspecților

Presa italiană relatează că poliția a intervenit după ce vecinii au alertat autoritățile, la fața locului fiind desfășurată o cercetare amănunțită. Anchetatorii au ridicat și analizat imagini de pe camerele de supraveghere din clădire și din zona din jur, ceea ce a permis reconstituirea atât a accesului în clădire, cât și a traseului de retragere.

Investigația a arătat că cei doi bărbați au intrat în imobil și în apartament folosind chei pe care le aveau deja, explicație pentru lipsa urmelor de forțare și pentru dispariția unui set de chei din locuința victimei.

Camerele au surprins și finalul fugii: sub porticul unui imobil din apropiere, cei doi s-au schimbat, au aruncat hainele în tufișuri și și-au scos masca și șapca, moment în care fețele le-au fost surprinse clar.

Pe baza cadrelor video, carabinierii i-au identificat pe cei doi infractori: cetățeni moldoveni de 32 și 33 de ani, domiciliați la Padova și cunoscuți pentru infracțiuni de acest tip.

Decizia instanței și consecințele

Măsura arestării a fost dispusă printr-un mandat de arest preventiv în penitenciar emis de judecătorul competent din cadrul Tribunalului din Padova.

Cei trei sunt cercetați pentru tâlhărie agravată comisă în locuință și pentru vătămare corporală agravată în dauna pensionarei de 83 de ani.

Ancheta a dus și la identificarea celei de-a treia complice: o femeie, cetățean moldovean, îngrijitoarea victimei, acuzată că ar fi sustras cheile apartamentului și le-ar fi oferit complicilor indicații precise despre locul unde erau păstrate banii și bijuteriile.

În dimineața în care a fost pus în aplicare mandatul, cei doi bărbați au fost transferați la penitenciarul din Padova, iar femeia a fost dusă la penitenciarul din Verona, rămânând la dispoziția autorității judiciare.