Traficul rutier va fi suspendat duminică pe strada Albișoara din capitală în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv
Duminică, 19 octombrie, între orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albișoara, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (de la pod) și strada Petru Rareș, informează Primăria Municipiului Chișinău.
Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „SPORTER”, în parteneriat cu AO „Federația Sportul pentru Toți” din R. Moldova, AO „Federația Sportivă Națională de Triathlon” din R. Moldova și SRL „SIMPALS”, a unui eveniment sportiv.
„Evenimentul „Chișinău Dual Fest” urmează să aibă loc pe 19 octombrie, între orele 08:00-15:45, pe str. Albișoara, pe tronsonul str. M. Viteazul (de la pod) – str. A. Botezatu”, potrivit Primăriei.
În perioada menționată, ruta de troleibuz nr. 38, va fi redirecționată, după cum urmează: tur – retur, pe str. Ion Creangă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin și în continuare pe traseul stabilit.
„Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, îndeamnă municipalitatea.