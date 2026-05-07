Principală — Ştiri — Social — Trafic reorganizat la Orhei: un…
Trafic reorganizat la Orhei: un nou sens giratoriu pe strada Chișinăului și Mihail Sadoveanu
Intersecția străzilor Chișinăului și Mihail Sadoveanu din municipiul Orhei a fost reorganizată și transformată în sens giratoriu, a informat Inspectoratul de Poliție Orhei (IP Orhei).
Astfel, instituția menționează că circulația în zonă se va desfășura conform regulilor aplicabile sensurilor giratorii, indicatoarelor și marcajelor rutiere instalate.
Pentru evitarea incidentelor în trafic, IP Orhei recomandă șoferilor:
- să reducă viteza la apropierea de intersecție;
- să acorde prioritate vehiculelor care circulă deja în sensul giratoriu, conform indicatoarelor rutiere;
- să respecte marcajele și semnalizarea rutieră;
- să manifeste prudență și atenție sporită.
„Implementarea noului regim de circulație are drept scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic.
Poliția îndeamnă conducătorii auto să circule responsabil și să se adapteze noilor condiții de trafic”, a adăugat instituția.