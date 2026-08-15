Trafic intens la vama Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă șoferilor să aleagă puncte alternative

Trafic intens se înregistrează, astăzi, 15 august, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată atât zona pentru călători, cât și cea destinată mijloacelor de transport.

Autoritățile de control au deschis toate pistele disponibile și aplică procedura „REVERS”, pentru a fluidiza traficul transfrontalier. Activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă, se precizează în comunicat.

Poliția de Frontieră a recomandat persoanelor care intenționează să iasă din Republica Moldova să opteze din timp pentru puncte alternative, precum PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.