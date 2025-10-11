Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră

Astăzi, 11 octombrie 2025, în primele ore ale zilei, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară, este înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova, care vine și cu recomandări.

Poliția de Frontieră anunță că „întreprinde măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și lucrează la capacitate maximă”.

Pentru a evita aglomerația, cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei:

Costești, Leova sau Cahul.