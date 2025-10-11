Principală — IMPORTANTE — Trafic intens la vama Sculeni,…
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră
Astăzi, 11 octombrie 2025, în primele ore ale zilei, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară, este înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova, care vine și cu recomandări.
Poliția de Frontieră anunță că „întreprinde măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și lucrează la capacitate maximă”.
Pentru a evita aglomerația, cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei:
Costești, Leova sau Cahul.