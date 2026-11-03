LIVE TEXT Un atac rusesc asupra orașului Dnipro a rănit 15 persoane, trei fiind în stare gravă. Război în Ucraina, ziua 1714

UPDATE 11:15 La Dnipro, numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc din dimineața zilei de 3 noiembrie a crescut la 15. Potrivit Ukrinform, Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, a raportat acest lucru pe Telegram.

El a spus că trei bărbați sunt în stare critică.

„Operațiunea de căutare și salvare este complicată de amenințarea constantă a atacurilor repetate. Pericolul pentru Dnipro persistă. Rămâneți în locuri sigure”, a remarcat șeful Administrației Regionale de Stat.

Conform Ukrinform, trupele rusești au atacat o centrală termică, un cartier rezidențial, o secție de poliție și un spital din Dnipro.

UPDATE 08:35 Forțele ruse au lovit o unitate medicală din Harkiv peste noapte, pe 3 noiembrie, cu o bombă aeriană, 62 de persoane fiind raportate rănite și aproximativ 200 de pacienți care se confruntă cu evacuarea, au declarat autoritățile locale, conform Kyiv Independent.

Harkiv, cu o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori, este al doilea oraș ca mărime al Ucrainei și se află la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia. Orașul s-a confruntat cu atacuri repetate cu rachete, drone și bombe aeriene ale Rusiei de la începutul războiului la scară largă.

Atacul a lovit o zonă care leagă clădirile unei unități medicale din districtul Nemyshlianskyi al orașului, potrivit primarului de la Harkiv, Ihor Terekhov.

Atacul a deteriorat peste 1000 de ferestre din centrul medical și blocurile din jur, potrivit primarului.

Terekhov a spus că aproximativ 200 de pacienți vor fi evacuați în alte unități medicale, deoarece serviciile de urgență au lucrat la fața locului.

Primarul a raportat că forțele ruse s-au angajat într-un atac combinat asupra orașului, folosind rachete balistice și bombe aeriene dirijate.