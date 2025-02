Tiraspolul a refuzat 60 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Explicațiile unui expert despre reluarea livrării gazelor în regiunea transnistreană

Tiraspolul a refuzat ajutorul de 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, în schimb „a acceptat un împrumut mascat din Rusia, intermediat prin firme din Dubai și Ungaria, sub un contract netransparent”. Totuși, „Chișinăul avea trei opțiuni” în această situație, este opinia expertului WatchDog.md, Andrei Curăraru.

Luni, 10 februarie, în ziua în care se încheie ajutorul de 20 de milioane de euro oferit de UE, regiunea transnistreană a refuzat noua oferta de 60 de milioane de euro. Așa-zisul lider din regiune, Vadim Krasnoselski a transmis că regiunea urmează să fie alimentată cu gaze „datorită unui credit și sprijinului funcțional din partea Rusiei”.

A doua – impunerea unor condiționalități economice și politice. Dacă gazul trecea anterior prin Moldovagaz, acum livrările merg direct către regimul separatist, ceea ce reprezintă un sprijin economic direct pentru administrația de la Tiraspol. Prima variantă propusă de Tiraspol, printr-o firmă locală, ar fi presupus plata TVA-ului, dar acum nu este clar dacă în afară de costurile de tranzit se plătește ceva. Dacă R. Moldova ar fi impus o taxă de 10-15% pe tranzit, ar fi încasat între 60 și 90 de milioane de dolari pe an. Acești bani ar fi putut finanța un centru de balansare energetică pentru a elimina complet dependența malului drept de centrala de la Cuciurgan. Trebuie să fie clar pentru toți la moment, Tiraspolul are manivela pentru a ne lipsi de majoritatea electricității de import. Și Guvernul a început abia lucrul asupra limitării acestui șantaj.

„Tiraspolul a refuzat 60 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Un ajutor nerambursabil, bani reali, fără datorii, fără condiții imposibile. În schimb, s-a acceptat un împrumut mascat din Rusia, intermediat prin firme din Dubai și Ungaria, sub un contract netransparent.

„Este un împrumut de la Rusia. Potrivit informațiilor din presă, pentru trei luni vorbim de peste 160 de milioane de dolari. Cât pentru un an? Peste 600 de milioane. Cine plătește? Pe termen scurt, Moscova. Pe termen lung, regiunea din stânga Nistrului nu are de unde returna banii. Datoria va rămâne, iar influența Kremlinului va crește. Mai grav este cine intermediază această schemă. MET Gas and Energy Marketing, compania din Ungaria implicată în tranzacție, este cunoscută din rapoartele publice ca o firmă-căpușă folosită de Viktor Orban pentru a extrage bani din sistemul energetic ungar. Acum, același model ajunge în Moldova. Gaz pentru regiunea transnistreană, profit pentru rețelele politice din Budapesta și Moscova” a explicat expertul.